El último aviso de Alejandro Sanz a Ivet Playà: "Jamás me plegaré"

La tensión entre Alejandro Sanz e Ivet Playà sigue más que vigente. Todo empezó cuando la admiradora 'destapó' la cara oculta del cantante, debido a que le había hecho mucho daño: "Sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba, y considero, moral e incluso, humano".

A las declaraciones de la fan, el cantante respondió con mucha contundencia reconociendo que "tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres". Además, reveló el motivo de su enfado: no haber participado como inversor en los negocios familiares de la fan.

La admiradora acudió el pasado viernes a '¡De Viernes!' para explicar toda la verdad sobre la relación que mantuvo con el artista. La joven comentó que había otras chicas que "han sufrido situaciones similares a las mías con Alejandro Sanz y no estamos hablando ni de una, ni de dos, ni de tres".

Asimismo, reconoció que "hay uno que, en concreto, me lo define como un depredador sexual", una declaración que no pasó por alto por la dirección del programa, ya que consideraban que este tema "no se tienen que hablar en un plató, sino en un juzgado". De inmediato, Playà fue expulsada del plató.

Las palabras de la catalana no han gustado al entorno más cercano de Alejandro Sanz, y ha sido el quién le ha vuelto a contestar, pero esta vez a través de su canal oficial de 'WhatsApp'.

El intérprete de 'Corazón partio' empieza diciendo que "a pesar de lo convulso de estos días, o quizás por ello, quiero agradeceros que forméis parte de este sueño y que seáis tan bellos conmigo".

Sobre la declaración de Playà, asegura que "jamás me plegaré a abusos y no consentiré que nos falten al respeto de manera tan ruin", aparte advierte que "hay quienes se arrugan y quienes huyen palante pero no permitiré que nos tomen por ingenuos".

"No soy perfecto, tengo muchos defectos pero uno de ellos no es ser un miserable. Hago música, a eso me dedico. Claro que siento vergüenza si exponen mi privacidad pero no pienso dar un paso atrás", expone en el escrito.