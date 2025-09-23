El ultimátum de Grison a Broncano: "Hoy es el día que dejo el trabajo este"

La segunda temporada de 'La Revuelta' ha empezado por todo lo alto. No obstante, no está consiguiendo el objetivo marcado a principios de septiembre: tener mejores números de audiencia de 'El Hormiguero'. El programa de Broncano no se va a rendir fácilmente y seguirá picando piedra para conquistar el 'acces prime time'.

La emisión de ayer está dando mucho de qué hablar tras la amenaza de Grison al presentador jiennense a causa de una broma del equipo de 'La Revuelta'. Todo empezó por culpa de una de las colaboradoras estrellas del formato de Televisión Española: Lalachus.

La de Fuenlabrada llegó pisando fuerte para despedir el verano y dar la bienvenida al otoño. "¿Sabes lo que más me gusta del otoño? Mis chicas seguro que me entienden", cuestionó a Broncano.

"Cae una gota de lluvia y ya estamos haciendo un maratón de 'Crepúsculo'", expuso en 'La Revuelta'. En ese instante, quiso recrear al jiennense la escena en la que Isabella Swan le pregunta a Edward Cullen si es un vampiro.

Al escuchar a la colaboradora de 'La Revuelta', Broncano se quedó alucinando, ya que no sabía de qué estaba hablando. Por ello, el equipo del programa empezó a compartir imágenes de los protagonistas.

En una de ellas, la de Swan junto a su hija, los productores comenzaron a compararlo con Grison cuando este tenía el pelo largo. Al ver la broma, el colaborador amenazó al presentador jiennense, poniéndolo en un aprieto.

"Hoy es el día que dejo este puto trabajo. ¡A tomar por culo! Estoy hasta la...", sentenció en 'La Revuelta'. No obstante, Broncano y Lalachus no dejaron de reírse.

La broma quedó ahí, y el programa continuó con la presencia de Brays Efe y Ferando Colomo, Aparte, también acudieron a 'La Revuelta' una representación del equipo de K4 500 femenino campeón del mundo de piragüismo: Sara Ouzande, Lucía Val, Estefanía Fernández y Bárbara Pardo.