Las últimas palabras de Julián Muñoz: su hija y exmujer las recuerdan sin poder evitar las lágrimas

En el primer aniversario de la muerte de Julián Muñoz, exalcalde de Marbella, su hija Elia y su exmujer Mayte Zaldívar acudieron al programa '¡De viernes!', en Telecinco, para recordar su figura. Cuando rememoraron su última etapa, ninguna pudo reprimir las lágrimas en televisión.

Elia confesó durante el programa que la herida por la pérdida de su padre continúa estando abierta, y que los últimos días junto a él fueron especialmente duros, con muchas conversaciones profundas en las que Julián Muñoz expreseaba su temor ante la muerte. "Tenía muchísimo miedo a morirse", afirma su hija.

También resaltó que Julián muñoz le pidió perdón en varias ocasiones antes de fallecer, pero que ella ya lo había perdonado, optando por despedirse sin reproches ni cuentas pendientes. La relación de su padre con Isabel Pantoja y la separación de Mayte Zaldívar ocasionó un distanciamiento entre ambos.

Por su parte, Mayte Zaldívar afirmó sentir mucho la ausencia de Julián Muñoz, un año después de su muerte, confirmando que pudieron despedirse en paz, y ambos tuvieron la oportunidad de expresar lo que sentían, sin dejar nada sin decirse.

Mayte también explicó durante el programa, con bastante contundencia, que cobra la pensión de viudedad que le corresponde, defendiendo este derecho independientemente del pasado judicial compartido. Es un hecho que ha sido verdaderamente polémico en este último año.

En esta aparición en '¡De viernes!', tanto Elia como su madre Mayte Zaldívar se mostraron muy emocionadas, recordando con cariño a Julián Muñoz y resaltando la importancia del perdón y de las despedidas sin reproches. Obviamente, también se habló sobre la situación legal de Mayte tras el fallecimiento.

Julián Muñoz falleció el pasado 24 de septiembre de 2024 a los 76 años en Marbella, tras lidiar con un cáncer de pulmón, al que se enfrentó durante varios meses.