Las últimas palabras de Eric Dane antes de morir: conmovedores mensajes para su familia

El actor Eric Dane, conocido por 'Anatomía de Grey' y 'Euphoria', dejó un bonito legado al conceder una entrevista meses antes de su muerte, con la única condición de que se hiciera pública una vez fallecido. En ella, ha dejado unos bonitos mensajes para su familia

Falleció este viernes a los 53 años por esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Netflix emitió el especial 'Famous Last Words: Eric Dane', presentado por Brad Falchuk, donde reflexiona sobre familia, amor y su propia enfermedad.

Las últimas palabras de Eric Dane

Dane dedicó palabras directas a Billie y Georgia, sus hijas. "Lo intenté. A veces tropecé, pero lo intenté. Nos lo pasamos genial en la playa, en Malibú, Santa Mónica, Hawái, México. Esos días fueron el paraíso", comentó con nostalgia.

Compartió cuatro consejos clave de su batalla contra la ELA: atesorar el presente, enamorarse de algo o alguien, elegir amigos con sabiduría y luchar con dignidad. "Luchen, chicas, y mantengan la cabeza alta", afirmó, convencido de haber sido un padre cariñoso.

A su esposa, Rebecca, le aseguró: "Jamás me enamoré de otra mujer tan profundamente". Recordó su primer encuentro: "Me giré a su amiga y dije: 'Me voy a casar con ella'. Cuatro años después, lo hicimos". Casados en 2004, se separaron en 2018 pero volvieron a juntarse en 2025.

Dane también lamentó la falta de fondos para investigar la ELA, que afecta a solo 31.000 personas en Estados Unidos "Es un problema de dinero. Si hubiera recursos ilimitados, hallaríamos cura rápido", denunció. "Nunca imaginé este final para mí; siento pena por mis hijas, esposa y amigos", confesó en la entrevista.

Este último testimonio refleja cómo Eric Dane consiguió transformar su dolor en inspiración, uniendo a su familia y a sus fans en todo el mundo en un duelo colectivo. Una útlima entrevista que, curiosamente, él mismo decidió que se emitiera una vez hubiese fallecido.