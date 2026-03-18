Última oportunidad de encontrar un regalo para el Día del Padre en supermercados: estas ofertas pueden ser la solución

Dentro de nada tendrá lugar el Día del Padre, por lo que conviene tener a mano ideas en forma de regalo que podamos hacer, por poco tiempo que quede. En este sentido, existen muchos supemercados que ofrecen productos ideales para la ocasión.

En este caso en concreto, estamos hablando de Carrefour, cuyas tiendas han puesto en oferta numerosos productos relacionados con el mundo de la tecnología, bricomanía, jardín y otros sectores destacables.

Entre las promociones más originales, encontramos artículos como el Tocadiscos Poss PSBTR30 el cual ha pasado a costar 49,90 euros frente a los 59,90 euros que suele valer de manera habitual fuera de estas ofertas.

Por otro lado y en caso de que quieras hacer un regalo enfocado al área de cuidado personal, Carrefour ofrece un 20% de descuento en todos sus packs de colonias a través de su tienda online a través de cupones canjeables.

Además de esto, la cadena de supemercados ofrece una buena rebaja en uno de esos artículos que nunca falla en el Día del Padre: la afeitadora de la marca 'Taurus Hades' tiene un precio de 21,99 euros (el habitual asciende a 39 euros).

En caso de que la persona que vaya a recibir el regalo por el Día del Padre sea amante del café, Carrefour ha aplicado un importante descuento a su cafetera 'Expresso Evvo Intensa', estando ahora a un precio de 64,90 euros.

Teniendo estas ofertas en cuenta, es importante destacar que la promoción solo estará disponible hasta el próximo 19 de marzo, por lo que los descurntos desaparecerán de la tienda online de manera inminente.

Esa es la razón por la que, en caso de que no tengas todavía un regalo para el Día del Padre, conviene que eches un vistazo a la promoción. Sobre todo, porque en ella encontrarás artículos que satisfarán todo tipo de necesidades y gustos.