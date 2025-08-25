La última moda de los supermercados: la venta de platos preparados se dispara

Vivimos en un mundo en el que se exige la inmediatez. Muchas personas trabajan en horario partido y apenas tienen tiempo de preparar de comer. Es entonces cuando hay varias opciones: o cocinar la noche anterior y llevarnos un envase de comida preparada al trabajo, o bien comprar platos preparados en el supermercado más cercano, una tendencia que no ha dejado de crecer en los últimos tiempos.

En efecto, los supermercados han encontrado una forma de negocio muy prometedora en los platos preparados y la comida para llevar. Sin ir más lejos, datos de Worldpanel by Numerator estima que la venta de estos alimentos han crecido un 49% en los últimos tres años.

Es cierto que en el pasado, la venta de platos preparados quedaba limitada a asaderos de pollos y otros locales especialmente dedicados a esta forma de restauración. Sin embargo, nuestra forma de vida ha cambiado los hábitos de los consumidores y hoy en día se ha convertido en una alternativa habitual para consumidores que busquen comodidad y conveniencia.

Sin ir más lejos, el 17% del gasto en restauración en España se destina ya a los platos preparados y a la comida para llevar, ya sea en supermercados e hipermercados como El Corte Inglés o Carrefour, o bien en pequeños establecimientos.

El gasto total en restauración alcanzó los 42.517 millones de euros en 2024 según datos de la consultora Circana, un 2% más que en el año anterior.

¿Y por qué elegimos estos platos por encima de alimentos frescos? El informe elaborado por Worldpanel destaca que el principal motivo no es el placer o la salud, sino la conveniencia o necesidad. Veronika Khurshudyan, directora de Research Client de Worldpanel, asegura que "la pregunta ya no es dónde comemos, sino cómo y por qué elegimos cada formato. El consumidor decide en función del aquí y ahora, buscando satisfacer una necesidad inmediata".

Son cada vez más las cadenas de supermercados que han lanzado su gama de productos 'listos para comer', y se espera que sean muchas más las que se sumen a una moda que salva en muchos casos su modelo de negocio.