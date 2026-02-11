Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La última inversión de Pedri en las Canarias por 2,5 millones, con vistas al futuro

El azulgrana ha comprado un complejo religioso en su localidad natal para sacarle rédito cuando termine con el fútbol

Pedri compra una propiedad en Tenerife por 2,5 millones de euros.

Pedri compra una propiedad en Tenerife por 2,5 millones de euros. / SPORT

Pol Langa

Pol Langa

Pedri es un jugador muy joven, tiene tan solo 23 años, pero demuestra una gran madurez sobre el césped. De hecho, es el timón del Barça y es uno de los indispensables para Hansi Flick, pero actualmente se recupera de su última lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha.

El centrocampista se encuentra alejado, por lo tanto, de los terrenos de juego, pero no pierde el tiempo y ya pone la mirilla en el futuro, para cuando decida colgar las botas y se terminen los ingresos directamente del fútbol.

Pedri espera estar pronto de nuevo con sus compañeros

Pedri espera estar pronto de nuevo con sus compañeros / EFE

Con este objetivo, el de diversificar las fuentes de ingresos, ha adquirido una nueva propiedad en su localidad, su cuna, Tegueste, en Tenerife. Se trata de un antiguo convento que ha comprado por 2,5 millones de euros en una operación que se empezó a gestar durante los meses de otoño.

Un antiguo convento de monjas

El edificio, que se construyó en 1943, fue el hogar de las Religiosas de la Asunción durante siete décadas y ahora se lo ha quedado el futbolista, que además tiene planes de futuro. Según se ha podido saber, Pedri tiene intención de reformar el lugar y convertirlo en un hotel rural, aprovechando los cerca de 9.500 metros cuadrados y las dos edificaciones que constituyen el antiguo complejo religioso.

Pedri of FC Barcelona in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Real Betis and FC Barcelona at La Cartuja stadium on December 6, 2025, in Sevilla, Spain. AFP7 06/12/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2025;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Real Betis v FC Barcelona - LaLiga EA Sports;

Pedri en el partido en La Cartuja de esta temporada ante el Betis. / AFP7 vía Europa Press

En total, 33 habitaciones y 21 baños, además de una biblioteca, un salón de actos, una capilla y un huerto, y los demás espacios comunes habituales. Tres pisos distribuidos en dos plantas y un sótano, pero con espacio suficiente para la instalación de una piscina.

Además, hay un tercer edificio construido más recientemente que se caracteriza por alinearse con los elementos más característicos de la arquitectura canaria, tan mimética con su entorno volcánico.

El convento que ha comprado Pedri por 2,5 millones de euros, en Tegueste (Tenerife).

El convento que ha comprado Pedri por 2,5 millones de euros, en Tegueste (Tenerife). / La Ciutat.cat

La operación se ha llevado a cabo a través de la empresa asociada al jugador del Barça, 'Pedrineta SL', que fue creada en 2023 para operaciones de este tipo. En el caso que nos ocupa, el joven futbolista podría aprovechar el encanto de su lugar de origen, rodeado de naturaleza salvaje, situado a tocar del Parque Rural de Anaga.

Noticias relacionadas y más

Las poblaciones de alrededor, además, son un libro de historia viviente, con antiguas casas señoriales y una arquitectura propia del pasado isleño, del siglo XVI al XIX. Así, parece que Pedri no solo domina los tempos de los partidos, sino que también empieza a contar con cierta 'flota' de propiedades inmobiliarias para garantizar un buen futuro a nivel económico.

