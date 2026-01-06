Última hora de Sara Carbonero: Intervenida de urgencia y reposo en la UCI en las Canarias

Nuevo susto en el estado de salud de la periodista Sara Carbonero durante sus vacaciones invernales en Lanzarote después de que tuviera que ser intervenida de urgencia en un hospital de la isla el pasado 2 de enero.

La presentadora se encontraba con su pareja y demás amigos despidiendo el año en La Graciosa cuando a tan solo un día de regresar a la península sufrió un revés que le impidió llegar a tiempo para la celebración del aniversario de su hijo.

Según revelan algunos medios como '¡HOLA!', empezó a encontrarse mal debido a una indisposición muy fuerte que le obligó a acudir al hospital, donde rápidamente le sometieron a una intervención para mejorar su situación médica.

Tras ello, Carbonero se quedó en la Unidad de Curas Intensivas para terminar de mejorar, aunque ya nota mejoría y estaría cerca de salir, aunque también apuntan que existiría la opción de un traslado de centro médico.

Sea como sea, la familia pide "prudencia y evitar especulaciones", según se hace eco el medio mencionado. También apunta que su expareja, Iker Casillas, está muy pendiente de su evolución y en contacto diario con su círculo cercano.

La actual pareja es Jota Cabrera, una persona que apareció en su vida en 2021 cuando terminó la relación entre la periodista y el exfutbolista, gracias a Isabel Jiménez, presentadora de Telecinco, aunque no fue hasta 2024 que empezaron a salir.

Sara Carbonero ha sufrido más de un inconveniente relacionado con su salud en los últimos años. En 2019 se le detectó un tumor maligno de ovario por el que tuvo que tratarse con quimioterapia, un proceso que le dejó fuertes secuelas físicas, pero sobre todo psicológicas: "Llegué a estar cuatro meses sin mirarme al espejo", comentaba en una entrevista en Onda Cero.

Ahora, espera recuperarse rápido de este contrapié para poder regresar a su vida en Madrid al lado de sus allegados y dejar este episodio como una anécdota de unas vacaciones truncadas por la mala suerte.