Última hora sobre el estado de salud de Salvador Illa

No están siendo días sencillos para Salvador Illa, president de la Generalitat. El pasado 17 de enero, el político socialista acudió al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona tras sufrir dolor y dificultades motoras en las piernas.

De inmediato, el president de la Generalitat fue ingresado de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a causa de una osteomielitis púbica, una inflamación ósea provocada por una infección bacteriana.

Después de casi dos semanas, Illa salió ayer del Hospital Vall d'Hebron por su propio pie, aunque con la ayuda de unas muletas. El president de la Generalitat empieza a ver la luz, pero aún le quedan varias semanas de recuperación. No obstante, el socialista realizará los ejercicios desde su domicilio.

Desde el hospital comentaron que "evoluciona favorablemente y desde esta tarde continuará su tratamiento con hospitalización domiciliaria". Además, el gerente de Vall d'Hebron, Albert Salazar, explicó en una rueda de prensa que el político "ha salido del hospital caminando, por su propio pie, con muletas".

El president de la Generalitat recibió el alta hospitalaria, pero no de la enfermedad, ya que deberá continuar con su tratamiento antibiótico endovenoso en casa.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante la última reunión semanal del Govern, el pasado día 13. / Archivo

Por lo que sufrió, se estima que el tratamiento antibiótico es de unas ocho semanas y el político ya lleva dos.

Por ahora, Illa aún no podrá retomar su labor completa como president de la Generalitat, ya que dependerá de cada actividad. La jefa de sección del Servicio de Enfermedades Infecciosas de Vall d'Hebron, Dolors Rodríguez, desveló que puede atender reuniones desde su despacho, pero debe evitar desplazamientos.

Actualmente, Albert Dalmau, conseller de Presidencia, ejerce las funciones de forma temporal en un momento especialmente delicado debido a la crisis de movilidad provocada por el accidente ocurrido en Rodalies.