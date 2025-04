Última hora del estado de salud de Nacho Vidal tras ser operado de urgencia

Hace poco más de un mes, Nacho Vidal fue noticia tras ser detenido en Valencia por un presunto delito de tráfico de drogas al haber sido cazado in fraganti portando hasta 100 gramos de diferentes sustancias como tusi (conocida como cocaína rosa), ansiolíticos y potenciadores sexuales.

Ahora, el que fue actor de cine para adultos ha sido tendencia en las últimas horas tras desvelar en su cuenta de Instagram que ha tenido que ser operado de urgencias en el hospital.

"Bueno, familia, amigos... Este vídeo lo hago para que no me preguntéis más qué me pasa, qué me ha pasado o que me está pasando. Agradezco a todos que me mandéis mensajes, que me preguntéis, pero llega un momento en el que lo único que quiero es estar acostado, dormido y no pensar en esto", explica en un vídeo en el que aparece con un dedo vendado.

Nacho Vidal ha comentado que su problema de salud empezó con un pequeño uñero: "Se unieron, parece ser, que se empezó a infectar, fui al hospital, me miraron, me dijeron que no era nada y al cabo de dos días el dedo se me puso muy grande, parecía que tuviera vida propia. Decidí ir al hospital, aquí en Barcelona, y me cogieron y me metieron en quirófano, me durmieron entero y me operaron".

La infección se le subió por el brazo, llegándole a entrar en la sangre. Tanto su preocupación como la de los médicos era que acabase entrando en algún órgano vital y se complicara aún más la situación.

El productor de cine ha asegurado que quiere que la situación acabe pronto y que se encuentra en observación: "Estoy medicado en un hospital que me cuidan muy bien".

Vidal ha querido mandar un contundente mensaje: "La gente que me quiere me viene a visitar, está un rato conmigo y se va. Los que estáis pendientes de mí os agradezco, pero a partir ahora no voy a contestar ningún mensaje más porque es repetitivo todo. No sé cuánto tiempo más voy a estar aquí, en observación".

El que fue actor de cine para adultos ha comentado que está a la espera de algunas pruebas, y que cuando tenga más novedades las comunicará: "Está en observación el líquido que me sacaron para saber qué es o qué puede ser. No puedo decir nada más, cuando salga de aquí, que no sé cuando será, pues seréis los primeros en saberlo. No puedo tener más agobio. Todo pasa y sé que no me voy a morir y si me muero, pues me moriré".