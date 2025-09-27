Última hora sobre el estado de salud de Leiva: En riesgo su carrera musical

Leiva es una de las figuras más reconocidas del panorama musical español desde hace años; un músico de un talento descomunal que en su momento brilló de manera increíble como parte de 'Pereza'. Dicho esto, la situación actual de Leiva dista de ser positiva.

Durante el pasado 20 de septiembre, Leiva tuvo que cancelar uno de sus conciertos, concretamente el de Guadalajara, debido a que sufrió una infección aguda en sus vías respiratorias, lo que lógicamente le impedía actuar con la debida normalidad.

Es así que más tarde hizo una aparición en el Festival de San Sebastián. Aunque su presencia debía servir mayormente para promocionar el documental 'Hasta que me quede sin voz', fue inevitable que Leiva dedicara algo de tiempo a hablar acerca de su salud.

Lo primero que comentó el cantante es que ha recibido la confirmación de que requiere ayuda quirúrgica si desea completar su gira. Sin la pertinente intervención, a día de hoy se le haría absolutamente imposible cumplir con su calendario de citas.

Asimismo, Leiva asegura que su salud es un "obstáculo muy gordo" para el presente de su carrera musical. Lo peor fue que confesó que su continuidad en el mundo de la música estaba en riesgo, dependiente de su evolución física en un momento tan frágil como el actual.

También es cierto que Leiva no parece tener información muy clara acerca de cómo podría evolucionar el caso. Comentó que "sí que está en riesgo la continuidad, o al menos no sé por cuánto tiempo", lo que refleja una clara incertidumbre en su presente.

Como consecuencia de estado físico actual, Leiva ha comentado que deberá reducir el número de conciertos que hace de ahora en adelante. Al fin y al cabo, cuidar de su salud se ha convertido en la máxima prioridad de su vida a día de hoy.

Esperemos que el caso de Leiva sea uno con final feliz, y que eso nos lleve hasta una pronta recuperación del cantante. Pocas cosas más tristes existen que ver un talento como el suyo limitado por causas tan preocupantes.