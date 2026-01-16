Última hora: Julio Iglesias lanza un comunicado tras las acusaciones de agresión sexual

No están siendo días fáciles para el cantante Julio Iglesias, quien ha sido acusado de agresión sexual por dos de sus extrabajadores, ya que aseguran que el intérprete de 'Soy un truhán, soy un señor' las obligó a mantener relaciones sexuales cuando él tenía 77 años. La noticia fue publicada por 'elDiario.es' y 'Univisión Noticias' después de tres años de investigación.

En los últimos días, se dio a conocer cómo estaba el artista a través de la periodista Paloma García Pelayo, colaboradora en el programa 'Y Ahora Sonsoles': "Julio está preocupado, es lo que me trasladan". Especialmente por "el impacto internacional", pues "su imagen ha caído absolutamente".

Sin embargo, Julio Iglesias ha roto su silencio tras de lanzar su primer comunicado a través de su cuenta de Instagram. Las formas han sorprendido a todo el mundo, ya que lo ha publicado durante esta madrugada.

En primer lugar, expone que "con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa".

Aunque Julio Iglesias se encuentra "bien", diversas complicaciones han condicionado su calidad de vida / SPORT

Deja claro que "niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer". También, señala que "esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza".

"Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", prosigue.

Por último, el comunicado termina con un agradecimiento a todas las personas que lo están apoyando, tanto públicamente como en privado: "No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad. He sentido mucho consuelo en ellas".

El escrito no está pasando desapercibido en redes sociales, y su mujer, Miranda Iglesias, se ha pronunciado al respecto: "A tu lado, siempre".