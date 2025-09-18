Última hora sobre el estado de salud de José Luis Gil: los hermanos Caballero revelan su evolución tras el ictus

José Luis Gil es uno de los actores más queridos en España, ya que se ha ganado el cariño y la simpatía del público. El intérprete es muy conocido por los papeles de Juan Cuesta y Enrique Pastor en 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina', respectivamente.

En noviembre de 2021, tras más de cuarenta años en activo en el mundo del cine, el teatro y la televisión, el zaragozano de 66 años tuvo que retirarse de los escenarios a causa de un fuerte ictus.

Desde ese momento, tanto su familia como sus compañeros de profesión y amigos se han volcado en apoyarle y han ido actualizando su estado de salud.

Hace más de un año que la hija de José Luis dio malas noticias de su padre a través de las redes sociales: "No creo que mi padre pueda volver a la televisión. Fue un ictus muy fuerte, que le ha dejado secuelas graves".

Ahora, los hermanos Caballero, creadores de 'La que se avecina' han hecho unas declaraciones para 'Lecturas' en las que han asegurado que el intérprete va evolucionando: "Lento, pero bueno, confiando. Hay que seguir confiando".

Laura ha admitido que hace "demasiado" tiempo que no le ven y que tendrán que ir a visitarlo en breve: "Ya nos toca visita".

Alberto ha explicado que están al tanto de las últimas novedades de José Luis Gil y que es Irene, la hija del actor, quien se encarga de ello: "Toda la familia está llevando la gestión del asunto. Y no hay que perder la esperanza. Esto es perseverar, como todo en la vida".

El guionista ha declarado que le hubiese gustado que ya se hubiera recuperado al completo, pero que hay que ser paciente: "En la vida hay que controlar la ansiedad".

Laura tiene claro que tienen que ir a visitarle: "Ahora después de que ha pasado un tiempo hay que volver a darle otro golpe compañía, de ánimo, de tal, porque es verdad que las enfermedades cuando pasa tiempo siempre caen un poquito en el olvido y ahí todo el grupete tenemos que darle un empujón".