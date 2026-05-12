Última hora de la huelga de profesores en Barcelona: ¿Por qué han cortado la Ronda de Dalt y qué carreteras están afectadas?

Desde primera hora de este lunes, varias vías de Barcelona han quedado bloqueadas por los docentes en huelga, entre ellas la Ronda de Dalt a la altura de Mundet en los dos sentidos de la marcha, la B-20 en Santa Coloma en ambos sentidos, la C-32 por el centro comercial Mataró Park, la Gran Vía a la altura de la Campana y el Nus de la Trinitat.

La huelga educativa de este martes afecta a escuelas e institutos públicos de toda Catalunya, desde infantil hasta secundaria. Se trata de la primera de las tres huelgas generales convocadas por los sindicatos docentes antes de que termine el curso y llega en un momento especialmente delicado, con exámenes, excursiones y colonias.

La Generalitat ha fijado unos servicios mínimos para garantizar parte de la actividad educativa durante la jornada. En las escuelas e institutos deberá haber un miembro del equipo directivo y un profesor por cada tres aulas. En las guarderías públicas trabajará un 33% de la plantilla y, en los centros de educación especial, estará operativo el 50% del personal. También se mantendrá parte del servicio de comedor, acogida y atención al alumnado con necesidades especiales.

Las protestas han comenzado a primera hora de la mañana con cortes de tráfico en distintos accesos y carreteras de entrada a Barcelona entre las siete y las ocho. Con estas acciones, los sindicatos buscan dar visibilidad al conflicto educativo desde el inicio de la jornada y aumentar la presión sobre el Departament d’Educació antes de la reunión prevista esta misma semana con la consellera Esther Niubó.

La principal manifestación tendrá lugar en Barcelona a partir de las 10:30 horas. Habrá tres columnas de docentes que saldrán desde plaza Espanya y la estación del Clot y recorrerán distintos puntos de la ciudad hasta encontrarse al mediodía en la plaza Sant Jaume, frente al Palau de la Generalitat.

Próximas manifestaciones

Las movilizaciones de los docentes continuarán durante las próximas semanas con dos huelgas generales más previstas en toda Catalunya para los días 27 de mayo y 5 de junio, además de varios paros territoriales en diferentes comarcas.

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Barcelona volverá a vivir jornadas de protesta el 18 de mayo y el 2 de junio, mientras que otras zonas como Girona, Lleida, Tarragona, el Baix Llobregat o el Penedès también tendrán nuevas convocatorias escalonadas hasta principios de junio.