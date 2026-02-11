Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora de la huelga de profesores en Cataluña, hoy en directo: los cortes de las manifestaciones colapsan la circulación

La Generalitat ha establecido servicios mínimos que permiten la apertura de algunos centros

Profesores en huelga en una imagen de archivo

Profesores en huelga en una imagen de archivo / EFE

Andrea Riera

Andrea Riera

Este miércoles, los profesores de Cataluña han salido a la calle para una jornada de huelga masiva que afecta tanto a centros públicos como concertados. Los sindicatos convocantes denuncian la falta de avances en las negociaciones con la Generalitat y exigen mejoras salariales, reducción de la ratio de alumnos por aula y más recursos para la educación.

La huelga también está provocando importantes cortes de tráfico en Barcelona y sus alrededores, con afectaciones en la Ronda Litoral, la Gran Via y la C-32, entre otras vías principales.

