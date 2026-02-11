Última hora de la huelga de profesores en Cataluña, hoy en directo: los cortes de las manifestaciones colapsan la circulación

Este miércoles, los profesores de Cataluña han salido a la calle para una jornada de huelga masiva que afecta tanto a centros públicos como concertados. Los sindicatos convocantes denuncian la falta de avances en las negociaciones con la Generalitat y exigen mejoras salariales, reducción de la ratio de alumnos por aula y más recursos para la educación.

La huelga también está provocando importantes cortes de tráfico en Barcelona y sus alrededores, con afectaciones en la Ronda Litoral, la Gran Via y la C-32, entre otras vías principales.

Reabre la C-32 Tras más de media hora de cortes y con momentos de tensión con los Mossos d’Esquadra, los profesores en huelga han comenzado a retirarse de la C-32 en Mataró, permitiendo que la circulación comience a normalizarse poco a poco.

Cuándo es la manifestación en Barcelona Además de las protestas de primera hora, a las 12:30 horas de este miércoles, los profesores han provocado una manifestación en Barcelona. Esta se iniciará en Jardinets de Gràcia y acabará en Via Augusta, delante del Departament d'Educació.

Última hora de Trànsit sobre cortes por manifestaciones Trànsit ha actualizado los cortes en las vías principales. Ahora mismo todavía hay varias carreteras afectadas: la C-55 entre Manresa y Olesa de Montserrat, la C-59 en Moià y la C-31 entre L’Hospitalet y el Prat de Llobregat.

Reabre la ronda Litoral en Barcelona Tras el corte provocado por la manifestación de docentes en la ronda Litoral sobre las 7:30 horas, los profesores se han ido retirando y la vía comienza a recuperarse.

Servicios mínimos fijados El Govern ha decretado unos servicios mínimos de una persona del equipo directivo por centro, un docente por cada tres aulas en infantil, primaria y secundaria, el 50% de la plantilla en los centros de educación especial, el 33% del personal en las guarderías, y el 50% del personal de comedor, cocina, acogida y extraescolares.

Carreteras cortadas en Barcelona Los docentes han cortado varias vías principales de Barcelona, provocando largas retenciones en accesos a la ciudad. Entre ellas se encuentran la Ronda Litoral, Gran Via, C-32 y C-58.