EN DIRECTO
ACTUALIDAD
Última hora de la huelga de profesores en Cataluña, hoy en directo: los cortes de las manifestaciones colapsan la circulación
La Generalitat ha establecido servicios mínimos que permiten la apertura de algunos centros
Este miércoles, los profesores de Cataluña han salido a la calle para una jornada de huelga masiva que afecta tanto a centros públicos como concertados. Los sindicatos convocantes denuncian la falta de avances en las negociaciones con la Generalitat y exigen mejoras salariales, reducción de la ratio de alumnos por aula y más recursos para la educación.
La huelga también está provocando importantes cortes de tráfico en Barcelona y sus alrededores, con afectaciones en la Ronda Litoral, la Gran Via y la C-32, entre otras vías principales.
Reabre la C-32
Tras más de media hora de cortes y con momentos de tensión con los Mossos d’Esquadra, los profesores en huelga han comenzado a retirarse de la C-32 en Mataró, permitiendo que la circulación comience a normalizarse poco a poco.
Cuándo es la manifestación en Barcelona
Además de las protestas de primera hora, a las 12:30 horas de este miércoles, los profesores han provocado una manifestación en Barcelona. Esta se iniciará en Jardinets de Gràcia y acabará en Via Augusta, delante del Departament d'Educació.
Carreteras afectadas por retenciones
Trànsit alerta de que se registran largas retenciones en diferentes vias principales.
- C-16 entre Sant Cugat del Vallès i Barcelona
- C-33 de Montcada a Barcelona
- C-17 de Parets a Mollet del Vallès
- C-59 a Caldes de Montbui
- Pota nord de Santa Coloma de Gramanet a Barcelona
- Rondes de Barcelona
Última hora de Trànsit sobre cortes por manifestaciones
Trànsit ha actualizado los cortes en las vías principales. Ahora mismo todavía hay varias carreteras afectadas: la C-55 entre Manresa y Olesa de Montserrat, la C-59 en Moià y la C-31 entre L’Hospitalet y el Prat de Llobregat.
Reabre la ronda Litoral en Barcelona
Tras el corte provocado por la manifestación de docentes en la ronda Litoral sobre las 7:30 horas, los profesores se han ido retirando y la vía comienza a recuperarse.
Servicios mínimos fijados
El Govern ha decretado unos servicios mínimos de una persona del equipo directivo por centro, un docente por cada tres aulas en infantil, primaria y secundaria, el 50% de la plantilla en los centros de educación especial, el 33% del personal en las guarderías, y el 50% del personal de comedor, cocina, acogida y extraescolares.
Carreteras cortadas en Barcelona
Los docentes han cortado varias vías principales de Barcelona, provocando largas retenciones en accesos a la ciudad. Entre ellas se encuentran la Ronda Litoral, Gran Via, C-32 y C-58.
Huelga de profesores en Cataluña
¡Buenos días! Este miércoles 11 de febrero, los profesores han convocado una huelga. Desde SPORT seguimos en directo los cortes de tráfico, paros en colegios e institutos y manifestaciones.
