Última hora de la huelga de profesores en Barcelona: ¿Por qué han cortado la Ronda de Dalt y qué carreteras están afectadas?

Desde primera hora de este lunes, varias vías de Barcelona han quedado bloqueadas por los docentes en huelga, entre ellas la Ronda de Dalt a la altura de la plaza Karl Marx, la A-2 en Cornellà de Llobregat y la C-31 en Badalona y l’Hospitalet de Llobregat.

Según la última actualización del Servei Català de Trànsit a las 9 horas, se registran retenciones de 10 km en la B-23 entre Sant Just Desvern y El Papiol, 13 km en la A-2 entre Cornellà de Llobregat y Pallejà, 5 km en la C-31 entre Badalona y Montgat, otros 5 km en la C-58/C-33 en Montcada i Reixac, y 5 km más en la C-32 entre Sant Boi de Llobregat y Viladecans.

La protesta forma parte de la semana de huelga convocada en toda Catalunya por Ustec, Aspepc, CGT y la Intersindical, en rechazo al acuerdo salarial firmado por la Generalitat con CCOO y UGT.

El acuerdo incluye un aumento del 30% del complemento específico autonómico hasta 2029, lo que supondrá alrededor de 3.000 euros adicionales al año para maestros y profesores de secundaria. También contempla compensaciones por actividades extraescolares, reducción progresiva de ratios y refuerzo de la educación inclusiva.

A pesar de estas mejoras, muchos docentes consideran que el acuerdo es insuficiente. Entre los motivos destacan la falta de cobertura de bajas, y que el incremento salarial no compensa la pérdida de poder adquisitivo acumulada. Los sindicatos también exigen cobrar el 100% del complemento salarial y que se reconozcan los sexenios pendientes.

A quién afecta la huelga

La huelga afecta a escuelas infantiles, colegios e institutos, y el viernes 20 de marzo se sumarán alumnos a partir de 3º de ESO y el personal de administración y servicios (PAS), ampliando la movilización a toda la comunidad educativa.

En Barcelona, la acción central consistirá en una manifestación que partirá de la plaza de Urquinaona a las 12:30 horas y llegará hasta la plaça de Sant Jaume, provocando cortes temporales en varias vías de acceso a la ciudad.

Semana de manifestaciones

El calendario de la huelga continúa de forma territorial: martes 17 en Penedès, Tarragona y Terres de l’Ebre; miércoles 18 en Alt Pirineu, Aran, Catalunya Central y Lleida; jueves 19 en Girona, Maresme y Vallès; y el viernes 20 se realizará la huelga general en toda Catalunya, con una manifestación unitaria en la plaza de Tetuan de Barcelona.

Los sindicatos han subrayado que la movilización busca mejorar las condiciones salariales y laborales, visibilizar la pérdida de poder adquisitivo y lograr avances concretos en la organización educativa.

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Aunque la huelga probablemente no alcance la masividad de la convocatoria del pasado 11 de febrero, cuando unas 70.000 personas participaron en toda Catalunya, los organizadores confían en que estas acciones mantengan la presión sobre la Generalitat y refuercen la visibilidad del malestar del profesorado.