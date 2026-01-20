Última hora ferroviaria: Dos nuevos descarrilamientos de trenes en Catalunya

Nuevo accidente ferroviario, esta vez en Catalunya, después de que se informara de dos nuevos descarrilamientos en líneas de Rodalies durante la noche de este 20 de enero.

Según las primeras fuentes, el más grave de ellos habría tenido lugar en la R4 dirección Manresa, en un convoy que había partido de Sant Vicens de Calders a las 21 horas, en algún punto entre las localidades de Gelida y Martorell.

Según revela 'Metropoli', los servicios de emergencia han confirmado que hay cuatro heridos graves, uno de ellos el maquinista, además de varias personas atrapadas, sin lamentar ninguna víctima mortal.

La causa sería la caída de un muro en la vía por donde pasa la línea contra la que el tren habría impactado y se habría salido de la vía.

Tras conocerse el accidente, se ha cortado la circulación entre Sant Sadurní d'Anoia y Gelida, y las autoridades han activado el plan especial para estos casos, el Ferrocat.

El segundo, en cambio, ha ocurrido en la línea RG1 y parece que es de menor gravedad. En este caso, el tren se ha salido de las vías en el tramo entre Tordera y Maçanet-Massanes tras colisionar con una roca que se había quedado en el trayecto.

Ha ocurrido antes de reportarse el accidente en la R4 y no hay heridos entre las 10 personas que viajaban dentro. Tras conocerse los hechos, se ha interrumpido la circulación de trenes en las líneas RG1 y R1 de Rodalies, en el tramo entre las estaciones mencionadas.