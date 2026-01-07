Última hora, la familia de Sara Carbonero actualiza de su estado de salud: "No está grave"

La presentadora y periodista, Sara Carbonero, sigue recuperándose de un problema de salud agudo que le obligó a terminar sus vacaciones en las Canarias antes de tiempo.

En las últimas horas, se conocía que la expareja de Iker Casillas había sufrido alguna afectación que le obligó a someterse a una operación de urgencia y que se encontraba en la UCI de un hospital de Lanzarote.

Ahora, unas horas más tarde y con la noticia en boca de todo el mundo, la familia ha salido al paso para tranquilizar acerca de su evolución.

Sara Carbonero / REDACCIÓN

El hecho de que se encontrara en el espacio del centro destinado a las curas importantes, hizo pensar a muchos que su situación era realmente crítica, aunque nada más lejos de la realidad.

"Se está recuperando. Todo está tranquilo", apuntan sus allegados a '¡HOLA!', que fue el medio que dio a conocer la primera información al respecto.

También aseguran que "no está grave" y el medio especializado en prensa rosa asegura que el origen del ingreso fue un "fuerte dolor abdominal del que ya han encontrado la causa", pero descartan que tenga nada que ver con el cáncer de ovario que le detectaron en 2019 y por el cual tuvo que someterse a quimioterapia.

Carbonero, de 41 años, está acompañada de las personas más próximas en estos momentos complicados. Uno de ellos es su pareja, Jota Cabrera, que ha estado junto a ella en todo momento y que espera poder volver a la vida normal en Madrid.