Última hora del estado de salud de Shakira tras ser hospitalizada de urgencia

Tras siete años, Shakira lanzó en marzo su nuevo álbum 'Las mujeres ya no lloran', que se convierte en su primer debut en vinilo y el duodécimo disco de estudio en toda su carrera profesional. Entre los temas se encuentran algunos como 'Music Sessions Vol. 53' con Bizarrap, 'TQG' con Karol G, o 'Te Felicito' con Rauw Alejandro.

La artista anunció gira por Latinoamérica y sus fans enloquecieron tras conocer la noticia. El pasado martes 11 de febrero, dio su primer concierto en el Estado Olímpico Nilton Santos, en Río de Janeiro (Brasil).

El domingo 16 de febrero estaba previsto que actuara en el Estadio Nacional de Lima (Perú), pero no lo hizo, ya que fue hospitalizada tras sufrir de un dolor abdominal.

"Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento", informó la artista colombiana en la red social X.

Shakira aseguró que los médicos le comunicaron que no se encontraba "en condiciones de presentar un concierto esta noche" y que estaba "muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano".

Medios locales informaron que la cantante fue ingresada durante la madrugada del domingo en una clínica de Lima tras presentar un aparente cuadro de gastritis. Sin embargo, según ha informado fuentes cercanas a la cantante a '20minutos', Shakira ya ha sido dada de alta.

Tanto su equipo como el promotor están trabajando para cambiar la fecha del evento. "Mi plan es realizar el show en cuanto sea posible", añadió la artista en sus redes sociales.