Última hora del estado de salud de Sara Carbonero

El 2026 no ha empezado de la mejor forma para Sara Carbonero, y es que el día 2 tuvo que interrumpir sus vacaciones en Lanzarote debido a un problema de salud que obligó a su ingreso de urgencia en un hospital de la isla.

La periodista, acompañada por su pareja, José Luis “Jota” Cabrera, y un grupo de amigos cercanos, entre ellos Isabel Jiménez, sufrió una indisposición que llevó a los médicos a atenderle de forma inmediata.

Tras la intervención de urgencia, Sara fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y aunque provocó preocupación, fuentes cercanas aseguraron que su estado nunca llegó a ser crítico y que se encuentra estable y fuera de peligro.

"Se está recuperando. Todo está tranquilo. No está grave", apuntaron sus allegados a '¡HOLA!', que fue el medio que dio a conocer la primera información al respecto. Además, señalaron que el origen del ingreso fue un "fuerte dolor abdominal del que ya han encontrado la causa".

El pasado jueves salió de la UCI y, tras once días desde su ingreso, la comunicadora continúa en planta. A pesar de que estaba previsto que recibiera el alta el lunes, Carbonero sigue en el hospital: "Su recuperación es lenta aunque evoluciona favorablemente", afirmó su entorno a la revista '¡HOLA!'.

La periodista Gema López explicó el lunes en 'Espejo Público' que Sara "llegó al hospital muy débil y que es normal que, tras su paso por la UCI, los días se alarguen", ya que los médicos no le darán el alta hasta que la vean totalmente recuperada. "El alta se va a retrasar", añadió el también periodista, Miquel Valls.