Última hora sobre el estado de salud del rey Carlos III: "Es bastante grave y empeora día a día"

El año 2024 no fue bueno para la familia real británica, y es que sufrió duros golpes. Por un lado, el pasado 5 de febrero se conoció que el Rey Carlos III de Inglaterra padece cáncer. Por otro lado, Kate Middleton anunció el pasado 22 de marzo que también padecía la enfermedad y que estaba recibiendo quimioterapia.

Aunque poco se conoce de la enfermedad del monarca, Pilar Eyre explicó en exclusiva en 'Lecturas' cuál es su estado de salud actual: "La realidad es que me indican que el estado de Carlos es bastante grave. No avanzan (...) En el caso de los comunicados que dan cuando hablan del cáncer de su nuera, Kate, dicen que está en remisión y, sin embargo, con el suyo dicen que siguen con los protocolos y que en este 2025 seguirá con los tratamientos".

La colaboradora ha dado algunos detalles en 'TardeAR' y ha asegurado que incluso la prensa británica conoce su estado de salud, pero que han llegado a un acuerdo de no publicar nada: "No se dice. Él es el primero que quiere continuar con su agenda, incluso contraviniendo la opinión de los médicos. Concretamente, el acto del pasado lunes le aconsejaron que no fuera porque era un día muy largo. Fue primero al centro judío en otro lugar, después se desplazó hasta Auschwitz. Todo en el mismo día".

Pilar Eyre ha comentado que "camina mal, tiene los ojos enrojecidos, va maquillado en las fotos. Todo lo que le rodea habla de que su estado es verdaderamente grave. De todas formas no lo vamos a saber hasta el final".

La periodista ha asegurado que el rey Carlos III trabajará hasta su último día: "Recordad que su madre estuvo al pie del cañón hasta el último día. Dos días antes de morir estuvo recibiendo a la primera ministra y esta contó que la monarca no podía sostener ni la taza de té y que se había empeñado en levantarse y fotografiarse con ella".