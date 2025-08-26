Última hora sobre el estado de salud de Alfredo Duro, colaborador de 'El Chiringuito', tras un brutal accidente

'El Chiringuito de Jugones' es uno de los programas deportivos más populares de la televisión española. El formato presentado por Josep Pedrerol comenzó a emitirse en el año 2014 y desde entonces se ha consolidado como un espacio de referencia para los aficionados al fútbol.

Uno de los tertulianos más conocidos es Alfredo Duro, periodista deportivo que ha logrado consolidarse como uno de los rostros más emblemáticos del programa gracias a su pasión y a su defensa incondicional del Real Madrid.

El lunes, el colaborador del programa participó en el primer encierro de San Sebastián de los Reyes, aunque la experiencia no terminó bien. A la altura de la calle Postas, uno de los mansos lo embistió con violencia, provocando una aparatosa caída.

El momento fue captado en vídeo, y, aunque al principio no se había confirmado el accidente, horas después, 'El Chiringuito' publicó en redes sociales que el madrileño había "sufrido un percance en el encierro".

➡️ El conocido tertuliano de El Chiringuito (@elchiringuitotv) , Alfredo Duro (@alfredoduro1), ha sufrido un percance en el primero encierro de San Sebastián de los Reyes a la altura de la calle Postas.



Los mansos le arroyaron entrando por la curva. Se desconoce la gravedad. pic.twitter.com/nHn2TprB0H — Andanada del 5 🐂🇪🇸 (@andanadadel5) August 25, 2025

Ya en directo, el formato compartió un vídeo de Alfredo Duro desde el hospital explicando cómo se encontraba: "Bueno, tranquilidad. Estoy francamente bien", declaraba con unas gafas nasales de oxígeno.

El periodista dejó claro que "Alfredo Duro abandona desde hoy el mundo de la tauromaquia". Tras esto, se rió, aunque no pudo evitar el dolor: "¡Ay! No puedo toser ni reírme que si no las costillas me duelen".

El madrileño comentó que sintió un "topetazo y que caía": "Una cara muy grande había impactado conmigo. Creo que tengo varias costillas rotas y una conmoción ligera en la cabeza con un corte que han quitado seis puntos de sutura".

Duro quiso tranquilizar a sus seguidores y explicó que, teóricamente, este martes le podrían dar el alta y volver a casa. Además, agradeció a los que se habían preocupado por él, "y a los que no, también".