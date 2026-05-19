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Última hora sobre la detención de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango Isak Andic, en directo: Comunicado oficial de la familia

La policía catalana ha detenido al progenitor del fundador de Mango

El lugar del accidente de Isak Andic, el dueño de Mango, en Collbató.

El lugar del accidente de Isak Andic, el dueño de Mango, en Collbató. / Zowy Voeten

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

El empresario y dueño de Mango, Isak Andic Ermay, de 71 años, perdió la vida el pasado 14 de diciembre de 2024 tras sufrir una caída de 150 metros durante una excursión en las inmediaciones de las cuevas de Montserrat, en el municipio de Collbató, Barcelona.

Esta mañana, los Mossos d'Esquadra han detenido a Jonathan Andic, hijo del empresario y fundador de Mango, por homicidio después de más de un año y medio de investigación.

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Jonathan Andic, hijo del empresario y fundador de Mango, detenido por homicidio

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