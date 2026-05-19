Última hora sobre la detención de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango Isak Andic, en directo: Comunicado oficial de la familia

El empresario y dueño de Mango, Isak Andic Ermay, de 71 años, perdió la vida el pasado 14 de diciembre de 2024 tras sufrir una caída de 150 metros durante una excursión en las inmediaciones de las cuevas de Montserrat, en el municipio de Collbató, Barcelona.

Esta mañana, los Mossos d'Esquadra han detenido a Jonathan Andic, hijo del empresario y fundador de Mango, por homicidio después de más de un año y medio de investigación.

¿Cuál era la fortuna de Isak Andic? El fundador de Mango tenía una fortuna valorada en 4.500 millones de euros, según la revista Forbes. Andic era el empresario más rico de Cataluña y un pionero en el sector de la moda, que revolucionó con su visión de accesibilidad y expansión global.

¿Dónde falleció Isak Andic? El empresario y dueño de Mango falleció tras sufrir una caída de 150 metros durante una excursión en las inmediaciones de las cuevas de Montserrat, en el municipio de Collbató, Barcelona.

Comunicado de la familia Andic La familia ha lanzado un comunicado sobre la detención de Jonathan Andic por homicidio: "Portavoces autorizados de la familia Andic desean transmitir lo siguiente: Jonathan Andic está declarando ahora mismo en el marco de las diligencias del accidente del 14 de diciembre de 2024. En estos momentos no podemos añadir mucho más porque existe secreto de sumario. La colaboración ha sido y será máxima en el marco de estas diligencias".

Ya se lo imaginaban... Mayka Navarro, en RAC1: "Estoy convencida de que Jonathan Andic y su abogado se habían planteado la posibilidad de que hubiera una detención".

La clave de la investigación Los Mossos d'Esquadra contactaron con Vodafone para determinar las coordenadas exactas de ambos dispositivos móviles para que confirmasen la posición exacta en la que caminaban. Podría ser la prueba definitiva del homicidio de Jonathan a su padre, ya que desmontaría por completo su testimonio, donde aseguró que caminaba por delante de él.

Jonathan Andic siempre ha defendido su inocencia Jonathan Andic siempre ha dicho que es inocente y que fue un trágico accidente. En su primera declaración, el hijo del fundador de Mango explicó que estaban caminando juntos para coger el coche, pero él estaba más adelantado, dejando a su padre unos metros después. Fue entonces cuando escuchó el sonido de piedras desprendiéndose y, al girarse, vio cómo su padre caía al vacío.

Tensión familiar La relación entre Isak Andic y Jonathan no era la mejor, especialmente por su papel en la dirección de la empresa. Fue algo que llamó la atención a la policía catalana y se decidió investigar con más profundidad. Por otro lado, los investigadores descubrieron que el hijo del fundador de Mango decidió acudir a la zona donde murió su padre días antes para preparar la visita.

De accidente a homicidio De primera instancia, la investigación apuntaba que se trataba de un accidente, pero la causa fue reabierta porque el testimonio de Jonathan no concordaba con los hechos ocurridos en Montserrat. Por ello, se decidió reabrir el caso.

De camino a los juzgados de Martorell Después de ser detenido por la policía catalana, Jonathan Andic ya está de camino a los juzgados de Martorell, donde se le tomará declaración. Horas muy intensas.