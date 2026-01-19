EN DIRECTO
ACTUALIDAD
Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: Ascienden a 39 los fallecidos
El pasado domingo 18 de enero, dos trenes de alta velocidad chocaron y descarrilaron en Adamuz (Córdoba), dejando al menos 39 muertos y varios heridos. Las autoridades trabajan para atender a los afectados y esclarecer lo ocurrido.
ÚLTIMO BALANCE DE VÍCTIMAS
Fuentes de la investigación han informado de que un total de 73 personas permanecen ingresadas, 24 de ellas en estado grave, de las que cuatro son menores.
La última revisión del tren se produjo hace cuatro días
Según ha informado la compañía Iryo, el tren que descarriló en Adamuz fue fabricado en 2022 y su última revisión se realizó hace cuatro días.
ACCIDENTE DE DOS TRENES EN ADAMUZ | QUÉ OCURRIÓ
Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18:40 horas con destino a Puerta de Atocha con 317 personas, descarriló sus tres últimos vagones a las 19:39 horas e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también ha descarrilado.
La cifra de fallecidos asciende a 39
El último balance oficial de la Guardia Civil y de Emergencia de la Junta de Andalucía confirma 39 fallecidos en el accidente. Además, 152 personas han resultado heridas, cinco de ellas en estado muy grave.
Última hora en Adamuz
Buenos días, aunque con tristeza. Adamuz (Córdoba) vive una tragedia después de que dos trenes de alta velocidad chocaran y descarrilaran el pasado domingo 18 de enero
- José Elías, multimillonario, sobre su estilo de vida: 'Si me levanto y no me apetece trabajar, no voy
- La trampa de la baliza V16 que incluso la DGT alerta y da la razón a los detractores: 'Visible a 1.000 metros, pero...
- Álvaro Morata y Alice Campello se separan: Última hora de la relación más tortuosa en el fútbol
- Jorge Rey advierte del regreso al invierno crudo en pocos días: 'A finales de la semana que viene llega más aire frío y nieve
- La DGT alerta a los usuarios de patinetes eléctricos: Nueva normativa para final de enero con multas de hasta 1.000 euros
- Santi Segalà, jefe de predicción del Meteocat, alerta del temporal que llega el lunes a Catalunya: 'Un 70% de lo que fue el Gloria
- El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: la pausa para el café no puede ser inferior a 15 minutos
- Precio del euríbor hoy, 16 de enero de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados