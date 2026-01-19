Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: Ascienden a 39 los fallecidos

ACCIDENTE DE DOS TRENES EN ADAMUZ | QUÉ OCURRIÓ

Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18:40 horas con destino a Puerta de Atocha con 317 personas, descarriló sus tres últimos vagones a las 19:39 horas e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también ha descarrilado.