Andrea Riera
Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: Ascienden a 39 los fallecidos

Accidente de trenes en Córdoba.

Accidente de trenes en Córdoba. / Redes sociales

Andrea Riera

Andrea Riera

El pasado domingo 18 de enero, dos trenes de alta velocidad chocaron y descarrilaron en Adamuz (Córdoba), dejando al menos 39 muertos y varios heridos. Las autoridades trabajan para atender a los afectados y esclarecer lo ocurrido.

Actualizar

TEMAS

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: Ascienden a 39 los fallecidos

Al menos 39 muertos y más de 100 heridos tras descarrilar en Córdoba dos trenes de alta velocidad

El consejero Antonio Sanz alerta de que la situación más complicada está en los coches descarrilados fuera de la vía

Accidente de trenes en Córdoba: "Iba en el coche cuatro, por suerte iba en el último. He vuelto a nacer"

Al menos 21 muertos y decenas de heridos graves tras colisionar dos trenes de alta velocidad en Adamuz

Salvador Illa estará ingresado dos semanas por una pérdida de fuerza en las piernas pendiente de diagnóstico