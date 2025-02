Última hora sobre la desaparición de Madeleine McCann: la joven que asegura ser ella, detenida por acoso

La desaparición de Madeleine McCann sigue siendo uno de los enigmas sin resolver, aunque en los últimos días se han conocido nuevos detalles del caso. La pequeña británica de tres años se perdió el 3 de mayo de 2007, mientras sus padres comían en un restaurante en Praia da Luz, en el Algarve, Portugal.

Después de tanto tiempo, existen numerosas hipótesis que giran alrededor de este caso, pero, el principal sospechoso de los investigadores es Christian Brueckner, un delincuente sexual con múltiples condenas.

En septiembre se hizo pública una declaración de Laurentiu Codin, quien compartió celda con Brueckner en 2020, en la que afirmó que este le confesó haber raptado a una niña en Portugal durante un asalto: "Dijo que había un lugar con una ventana abierta, me dijo eso. Estaba buscando dinero. Dijo que no encontró dinero, pero encontró a una niña y se la llevó". No obstante, no se ha podido comprobar.

Hace un año, Julia Wendell, de origen polaco, declaró en una entrevista para la BBC que ella era Madeleine: "Nunca quise lastimar a nadie, incluidos los McCann. Solo quiero saber quién soy".

A pesar de todo el ruido mediático que generó, la policía no le hizo caso en ningún momento, pero la joven no se rindió y el pasado martes compartió una publicación en Instagram demostrando que se había realizado un análisis de ADN que coincide con la desaparecida.

El documento afirma que hay un 69,23% de coincidencia genética con Gerry McCan y que se trata de "una coincidencia perfecta entre padre e hijo (...) La evidencia científica apoya firmemente que McCann podría ser el padre biológico de Julia".

No obstante, una vez más, ha habido un giro de 180 grados en el caso de Madeleine McCann, ya que Julia fue detenida este 19 de febrero en el aeropuerto de Bristol, según informa el medio inglés 'Daily Mail'.

La joven tenía previsto visitar a una amiga que reside en Cardif, pero fue interceptada por la máxima autoridad y pasó la noche en el calabozo. El diario 'The Sun', explica que el motivo de la detención es por la denuncia que interpuso los padres de Madeleine, Kate y Gerry McCann, debido a que Julia los habría estado acosando durante varios años.