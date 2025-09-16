Última hora sobre el caso Madeleine McCann: podría haber sido secuestrada por encargo de una red de pedófilos

La desaparición de Madeleine McCann es uno de los misterios sin resolver. La niña británica de tres años desapareció el 3 de mayo de 2007, mientras sus padres comían en un restaurante en Praia da Luz, en el Algarve (Portugal).

Desde entonces, su paradero se ha convertido en un enigma que ha captado la atención de medios de todo el mundo y ha generado numerosas teorías sobre lo ocurrido. Sin embargo, el principal sospechoso señalado por los investigadores es Christian Brueckner.

El alemán ha sido acusado de tres delitos de violación y dos de abusos sexuales, todos ellos ocurridos en Portugal entre diciembre de 2000 y junio de 2017. Actualmente se encuentra cumpliendo condena tras violar a una mujer de 72 años en su domicilio en Praia da Luz, aunque por poco tiempo, ya que está previsto que salga de prisión el próximo miércoles.

Ahora, un exalto funcionario belga que dirigió la investigación sobre Marc Dutroux, un asesino y abusador de menores, ha señalado que una banda de traficantes podría estar vinculada a la desaparición de la pequeña británica.

Tres días antes de que se perdiera el paradero de Madeleine, la policía belga había emitido una alerta a las fuerzas policiales europeas tras descubrir que una banda de pedófilos había ordenado el secuestro de un niño pequeño.

Marc Verwilghen, exministro de Justicia de Bélgica, declaró hace dos días a 'The Sun' que nunca ha tenido acceso a los archivos de McCann, pero que cuando se enteró del caso, tuvo "una especie de déjà vu", porque inmediatamente le recordó a Dutroux.

Dutroux secuestró, violó, torturó y asesinó a niñas en Bélgica en la década de 1990, y hay informes que lo vinculan con redes europeas de traficantes sexuales de niños.

Tras analizar el caso, creen que alguien relacionado con esta red de pedofilia y que se encontraba en Portugal en el momento, vio a Madeleine, le hizo una foto y la envió a Bélgica. Tras creer que la niña era adecuada, la secuestraron.

Una fuente cercana al caso en Alemania declaró que la policía toma en serio las acusaciones que surgieron desde Bélgica: "Ordenaron robar a Maddie. Creen que es imposible que quien la secuestró actuara solo: eso no habría tenido sentido. Pero no hay interés en la red, eso crea demasiadas agencias nuevas y quieren mantener su foco en el sospechoso actual".

Christian Brueckner ha rechazado ser interrogado por la policía británica, y estos no pueden obligarlo: "Hemos solicitado una entrevista. El sospechoso se negó. Seguiremos investigando cualquier posible línea de investigación", declaró el inspector jefe detective Mark Cranwell.

Sin embargo, las pruebas siguen apuntando al alemán, ya que se demostró que su teléfono móvil estaba en la zona del Ocean Club donde se alojaban los McCann aproximadamente una hora antes de que la pequeña desapareciera.