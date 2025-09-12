Última hora del caso Madeleine McCann: Una mujer investigada habla 18 años después

En el año 2007 una pequeña niña británica de tan solo tres años que respondía al nombre de Madeleine McCann se perdía para no regresa nunca más durante unas vacaciones con sus padres en Portugal. Las autoridades iniciaron una investigación con el objetivo de encontrar a su hija, pero jamás pudieron dar con su paradero y el caso sigue sin poder resolverse.

La hipótesis más compartida es McCann debió de ser secuestrada por alguien, aunque tampoco se sabe quién podría haber cometido el crimen, ni qué motivaciones tenía para hacerlo. Lejos de cerrarse, el caso se reabrió este 2025 con nuevas batidas para encontrar pruebas que confirmasen la implicación del principal sospechoso, Christian Brueckner, en el lugar en el que la niña desapareció, aunque no se consiguió el objetivo.

¿Qué fue lo que le pasó a Madeleine McCann? / ·

Ahora ha sido otra de las investigadas quien ha roto su silencio, ni más ni menos que 18 años después. Se trata de una mujer alemana que ni siquiera era consciente de que la policía había puesto su foco en ella y se ha enterado a través de los medios de comunicación.

Según las autoridades, podría haber atropellado a Madeleine al abandonar un apartamento en el que veraneaba en Praia da Luz, el lugar donde ocurrieron los hechos. Después, la hipótesis apunta a que se debería de haber deshecho del cuerpo en algún lugar cercano, aunque nunca pudo ser demostrado.

Al saber que estaba metida en una investigación por un caso tan mediático, la mujer se ha mostrado completamente contrariada y ha hablado al respecto, defendiéndose de las acusaciones y resaltando que es inocente: "Ni siquiera tenía coche", asegura.

El principal sospechoso, Christian Brueckner. / The Times

Según apunta, su coartada relata que trabajaba en un restaurante próximo la noche en la que ocurrieron los hechos. Aunque no sabía que la habían implicado, sí que era consciente de que se estaba llevando a cabo una investigación porque había podido hablar con algunos residentes que le habían confirmado que se estaban registrando algunas propiedades.

Así, el principal sospechoso sigue siendo el Brueckner, que además ha salido recientemente de la cárcel. El hombre nunca ha podido confirmarse como el causante de la desaparición de la niña, pero los numerosos antecedentes siempre le han jugado en contra y han generado sospechas. Su encarcelación llegó en 2005 por violar a una mujer en Portugal y, más tarde, la policía encontró material pornográfico infantil en una fábrica abandonada que podría estar relacionada con el sospechoso, aunque no guardaría relación alguna con McCann.

Además de esto, también se encontraron "dos armas enterradas", "ropa y restos de huesos", aunque en un estado de oxidación demasiado avanzado, según indicaban las fuentes policiales a 'Daily Mirror'. Así pues, el caso más famoso del siglo XXI sigue sin resolverse y los padres continúan sin saber la ubicación de su hija, que actualmente tendría ya 21 años de edad.