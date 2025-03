Última hora en el caso de Gene Hackman: un médico asegura que "la señora Hackman no murió el 11 de febrero"

La muerte del laureado actor Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, sigue generando más preguntas que respuestas. El matrimonio fue hallado sin vida en su residencia de Nuevo México, junto a uno de sus perros.

La última información habría dado un vuelco al caso, después de la inquietante revelación del Dr. Josiah Child. De confirmarse, habría una discrepancia sobre la cronología de los hechos confirmados hasta el momento.

Según las autoridades forenses, Betsy Arakawa falleció el 11 de febrero, a los 65 años de edad, debido a hantavirus, una enfermedad respiratorio transmitida por roedores.

Una semana después, Hackman falleció a los 93 años de edad por una insuficiencia cardíaca, agravada por la enfermedad de Alzheimer que padecía. El animal falleció debido al hambre y la deshidratación.

No obstante, se ha añadido una nueva y desconcertante información al caso. En declaraciones al 'Daily Mail', el doctor Josiah Child, ex especialista en atención de emergencias y actual dirigente de la clínica Cloudberry Health en Santa Fe, ha asegurado que habló por teléfono con Arakawa el 12 de febrero.

Por lo tanto, según Child, habrían hablado con ella un día después de la fecha oficial de su fallecimiento. "La señora Hackman no murió el 11 de febrero porque llamó a mi clínica el 12 de febrero", ha asegurado el médico durante la entrevista.

"Había llamado unas semanas antes de su muerte para preguntar por un ecocardiograma, un escáner de corazón, para su marido. No era paciente mío, pero uno de mis pacientes le había recomendado mi clínica", explicó. "Pidió una cita para ella misma el día 12 de febrero, pero no tenía nada que ver con algo respiratorio", comentó al medio británico.

Además, Child asegura que "ella volvió a llamar en la mañana del 12 de febrero y habló con uno de nuestros médicos, quien le dijo que viniera esa tarde. Le dimos cita, pero nunca apareció. No presentaba síntomas de dificultad respiratoria. La cita no estaba relacionada con el hantavirus. Intentamos llamarla un par de veces, pero no obtuvimos respuesta", añadió al periódico.