Última hora del caso Daniel Sancho: la defensa pide repetir el juicio o celebrar otra vista

Daniel Sancho Bronchalo asesinó y descuartizó a Edwin Arrieta Arteaga el 4 de agosto de 2023. El pasado jueves 29 de agosto de 2024, el chef fue condenado a cadena perpetua, además, deberá pagar una indemnización de 4 millones de bahts (unos 105 mil euros).

Una vez conocida la sentencia, Sancho fue trasladado desde la prisión de Koh Samui a la de Surat Thani. El pasado día 5 de septiembre, Daniel Sancho era trasladado al módulo general de reclusos de la cárcel después de haber pasado unos días en confinamiento, medida que se impuso tras el COVID-19.

Ahora, ha habido un nuevo giro en el caso de Daniel Sancho, debido a que la defensa solicita en su recurso a la sentencia que se celebre una nueva vista o se repita el juicio en primera instancia. Con el objetivo de que se puedan llamar a nuevos testigos, según ha podido conocer 'EFE'.

El recurso, que cuenta con más de 400 páginas, reclama una audiencia pública en la sala del Tribunal de Apelaciones de Tailandia que valora el recurso o "un nuevo juicio completo en el Tribunal de Primera Instancia".

En el juicio que se celebró por la muerte de Arrieta, la defensa de Sancho ya explicó que el fallecimiento fue a causa de un accidente. Por este motivo, exigen presentar una "nueva evidencia oral de nuevos testigos".

Con las nuevas pruebas, la defensa exige citar a varios testigos relacionados como es el coronel de policía Paisan Sangthep, presente en la primera declaración de Sancho en la comisaría de la isla tailandesa Phangan.

Paison, que no testificó en el juicio, pero fue entrevistado en el documental 'El caso Sancho' de la plataforma Max, y dijo entonces que Sancho "no admitió premeditación", aunque confesó haber matado a la víctima. Además, esta confesión no fue grabada ni en audio ni vídeo.

Además, el recuso recoge que "es simplemente imposible creer que en un caso de tan alto perfil como este, la policía investigadora no haya grabado un interrogatorio tan importante del acusado en alguna videocámara con sonido, o al menos, haya usado un par de sus propios teléfonos inteligentes para realizar tales grabaciones".