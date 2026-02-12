Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta por viento extremo en Cataluña, en directo | Última hora del temporal y avisos de Meteocat

Cataluña afronta este jueves 12 de febrero una jornada marcada por el temporal y las alertas

Catalunya prepara un aviso para la población por el viento.

Catalunya prepara un aviso para la población por el viento. / SPORT

Andrea Riera

Andrea Riera

Cataluña se prepara para un episodio de viento intenso este jueves 12 de febrero, con rachas que podrían superar los 100 km/h en gran parte del territorio, según el Meteocat. Ante esta previsión, Protecció Civil envió una alerta el miércoles a las 18 horas por fuertes rachas de viento, activa hasta hoy a las 20 horas en toda la comunidad.

