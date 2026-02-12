Alerta por viento extremo en Cataluña, en directo | Última hora del temporal y avisos de Meteocat

La ronda Litoral, afectada

El Servicio Catalán de Tráfico (Trànsit), ha inormado de que la ronda Litoral de Barcelona está afectada. En sentido Besós a la altura de Bac de Roda hay dos carriles cortados debido a la caída de árboles sobre la vía, con retenciones desde Poblenou. En sentido Llobregat, también se registra lentitud por Rambla Prim.