Alerta por viento extremo en Cataluña, en directo | Última hora del temporal y avisos de Meteocat
Cataluña afronta este jueves 12 de febrero una jornada marcada por el temporal y las alertas
Cataluña se prepara para un episodio de viento intenso este jueves 12 de febrero, con rachas que podrían superar los 100 km/h en gran parte del territorio, según el Meteocat. Ante esta previsión, Protecció Civil envió una alerta el miércoles a las 18 horas por fuertes rachas de viento, activa hasta hoy a las 20 horas en toda la comunidad.
Suspensión de clases
Debido al episodio de viento extremo previsto y para garantizar la seguridad, el Govern decidió suspender toda actividad educativa y universitaria en colegios, institutos y universidades de Cataluña.
Predicción del tiempo de Meteocat
El Servicio Meteorológico de Cataluña prevé viento muy fuerte del oeste durante la mañana, que irá aflojando por la tarde, y provocará que la temperatura sea más baja de lo habitual. En el sector central del litoral, se esperan olas de más de 2,5 metros.
Permiso laboral por viento extremo en Cataluña
Si las alertas por viento fuerte hacen que desplazarse al trabajo sea peligroso, no estás obligado a acudir. El abogado laboralista Juanma Lorente recuerda que existe el ‘permiso climático’, un mecanismo legal por fuerza mayor que puede cubrir hasta 4 días de ausencia.
Más información sobre tus derechos laborales ante el temporal
Cómo protegerse del viento extremo
Los responsables de Protección Civil y el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) han publicado en las últimas horas una serie de recomendaciones de autoprotección ante el temporal como evitar desplazamientos innecesarios, cerrar bien puertas y ventanas, recoger objetos de balcones y terrazas.
Afectaciones en el aeropuerto de El Prat
Aena ha informado que la fuerte ventolera, que ha llegado hasta los 90 km/h, ha provocado la cancelación de al menos una treintena de vuelos, entre salidas y llegadas en el aeropuerto de El Prat de Barcelona.
Última hora del viento en Cataluña | Incidencias en el TRAM de Barcelona
Debido al temporal, el servicio del TRAM ha suspendido temporalmente la circulación en algunas líneas para garantizar la seguridad de los pasajeros y del personal. Las autoridades recomiendan consultar horarios actualizados, prever retrasos y buscar rutas alternativas si es necesario desplazarse.
Incremento de incidentes por viento extremo
Continúa el aumento de llamadas relacionadas con el viento, con 169 llamadas en la última hora. En total, se han registrado 1.541 llamadas que generaron 1.301 incidentes, siendo las localidades más afectadas:
- Barcelona: 384 llamadas
- Mataró: 76
- Terrassa: 67
- Tarragona: 56
La ronda Litoral, afectada
El Servicio Catalán de Tráfico (Trànsit), ha inormado de que la ronda Litoral de Barcelona está afectada. En sentido Besós a la altura de Bac de Roda hay dos carriles cortados debido a la caída de árboles sobre la vía, con retenciones desde Poblenou. En sentido Llobregat, también se registra lentitud por Rambla Prim.
Actualización del Meteocat
El Meteocat ha informado de que la predicción es que las rachas de viento más fuertes alcancen su máximo durante estas inmediatas horas, aunque en el Pirineo Oriental será entre media mañana y mediodía.
El Meteocat da la última hora del temporal
El Servicio Meteorológico de Cataluña ha explicado que "el viento gana intensidad" y que los últimos datos apuntan a que ya se ha llegado a los 105 km/h en el Puerto de Barcelona.
