La última expulsión revela los cuatro finalistas de 'Supervivientes 2025'

Este jueves, se ha revelado la última expulsión de 'Supervivientes 2025' y con ella, los cuatro finalistas del concurso. El programa de Telecinco se encuentra en la recta final, y ya se conocen todas las fechas clave para abandonar Honduras.

No obstante, la audiencia debía decidir una última expulsión entre los nominados, Borja, Damián y Escassi. De esta manera, uno de los tres concursantes tendría que abandonar Cayos Cochinos a las puertas de la gran final.

Damián Quintero ha sido el escogido por los espectadores, convirtiéndose en el expulsado de la semifinal. Por lo tanto, Escassi y Borja, se han salvado gracias al voto en la aplicación de 'Mitele'.

Estos dos concursantes se unirán a Montoya y Anita, que llevan desde el pasado martes en la gran final de 'Supervivientes 2025'. "Agradezco muchísimo al programa porque ahora me voy tranquilo, Antes también me iba bien pero no con ellos... ha sido increíble. Y ahora sí que sí me voy a casa", expresaba Damián en su despedida.

"Sé que ha sido muy complicado... lo has hecho muy bien", contestaba Laura Madrueño. Por su parte, Jorge Javier Vázquez aprovechaba la ocasión para compartir la admiración que sentía un familiar por el medallista olímpico.

"Eras el favorito de mi hermano Esther. Te lo dije en su momento que te agradecía que podías haber optado por haber pasado desapercibido y has jugado, has arriesgado... de verdad, te lo agradecemos todos los que hacemos 'Supervivientes'", compartía Jorge Javier con Damián.

Durante la despedida, Laura Madrueño no ha podido contener la emoción al conocer el último expulsado, y ver los cuatro finalistas en la Palapa: "Tengo la piel de gallina... es un momento que parece que no va a llegar nunca... somos muchos, este programa es superlargo y es muy complicado para vosotros los que más. Y una experiencia muy intensa para todos los que estamos trabajando tantos meses fuera de casa".

Finalmente, se han hecho oficial las próximas fechas de la final de 'Supervivientes 2025'. Este domingo, 15 de junio, se producirá el cierre de la palapa y el último programa desde Honduras. El martes, 17 de junio, se celebrará la gran final.