La última evidencia de la separación entre Pep Guardiola y Cristina Serra al descubierto

Hace unos meses saltaba la noticia: el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, y la diseñadora catalana, Cristina Serra, ponían punto y final a 10 años de matrimonio y 30 años desde que se conocieran. Ahora, a días de terminar el 2025, en 'Y Ahora Sonsoles' han aportado nueva información acerca del estado de salud de la relación.

En enero las 'Mamarazzis' apuntaban que la última renovación del técnico con su actual club habría sido la gota que colmó el vaso, aunque ya llevaban separados desde 2019, año en el que se mudó a Barcelona para dar un impulso a su marca de moda, Serra Claret.

Pep Guardiola y Cristina Serra en una gala del 'The Best' pasada. / EP

Las expertas en prensa rosa aseguraban que en el pasado los viajes entre la Ciudad Condal y Manchester eran recurrentes para la mujer, aunque en septiembre de 2024 ya no habría regresado a Inglaterra al no cumplirse la promesa de mudarse a los Emiratos Árabes como esperaba, como uno de los motivos sobre la mesa.

Pese a todo, apuntaban que la pareja dejaba la puerta abierta a una reconciliación, aunque esta podría no llegar hasta que Guardiola dejara los banquillos, ya que la ruptura fue amistosa y sin peleas.

La nueva evidencia del fin del amor

Desde el programa de Antena 3 ahora una de las expertas del duo, Lorena Vázquez, apunta a que el siguiente paso en esta ruptura sería que Cristina se habría mudado de la residencia familiar habitual que se encuentra en la zona de Pedralbes a otro piso en el Eixample que habría comprado recientemente.

"Es una vivienda modesta, para lo que podría haber adquirido", apunta Vázquez sobre un inmueble que consiguió hace tan solo dos meses y que ya tiene preparado para entrar a vivir. Esto es algo similar a lo que hizo el técnico, quien compró una vivienda alternativa en la Ciudad Condal como residencia ocasional.

Pep Guardiola y Cristina Serra en un evento. / GTRES

Pese a este paso, lo cierto es que Guardiola siempre tuvo la intención de recuperar el amor con su mujer, algo que finalmente no habría conseguido: "Las relaciones, a veces, continúan como una amistad", apunta la especialista. Lejos quedan ya las muestras de cariño con la presencia de la pareja en celebraciones familiares e incluso en el concierto de Coldplay.

Pase lo que pase, ambos quieren mantener una relación cordial entre ellos, apuntan todas las fuentes, por todos los años de cariño y por la salud de la familia en general. Sin embargo, el ritmo de vida del exentrenador del Barça en la Premier parece no ser compatible con las exigencias de vida de Serra.