La última alerta del Meteocat: lluvias persistentes en Barcelona desde esta jornada

¿Estabas aprovechando el tiempo más o menos tranquilo de estas últimas jornadas? Desde aquí esperamos que así sea porque el Servei Meteorológic de Catalunya (Meteocat) adelanta un cambio meteorológico a partir de este fin de semana, con riesgo de precipitaciones intensas y persistentes.

De momento, durante la mañana de hoy el cielo se mantendrá mayoritariamente despejado o con pocas nubes, aunque se formarán estratos bajos en algunos puntos del litoral norte, Ponent y la meseta Central. Sin embargo, a partir del mediodía comenzarán a llegar nubes medias y altas desde el oeste de la comunidad: es el primer aviso de que algo está cambiando.

Así, de cara a la noche, el cielo quedará nublado en buena parte de Cataluña, con nubes mucho más abundantes en la mitad occidental, de momento, sin riesgo de precipitaciones.

Donde no se descartan lluvias es en la vertiente sur del Pirineo occidental con una cota de nieve que se situará en torno a los 1.300 metros. Será el primer aviso de un episodio de lluvias más generalizadas que comenzará dentro de muy poco.

¿A partir de qué día comenzará a llover de forma persistente en Barcelona?

El próximo sábado 17 de enero de 2026 será el primer día de este episodio de precipitaciones intensas, generalizadas y persistentes que no afectarán únicamente a Barcelona y su área metropolitana: también causarán problemas en otros puntos de la comunidad, especialmente en el cuadrante noreste.

Las lluvias más intensas se registrarán entre el sábado y el martes 20 de enero, una nueva Llevantada que se caracteriza por vientos húmedos (componente Levante) que causan precipitaciones persistentes en aquellas zonas donde se da.

Desde Protecció Civil exigen precaución a la ciudadanía a partir de este fin de semana: se pueden producir inundaciones en zonas habituales, por lo que se recomienda evitar ramblas y otras zonas similares.