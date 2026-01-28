La última alerta de la Guardia Civil: si tu contraseña es así, estás a merced de los hackers

La Guardia Civil ha lanzado una advertencia clara y directa: el problema de la ciberseguridad ya no es la tecnología, sino los hábitos de los usuarios. En un contexto en el que dependemos cada vez de más cuentas digitales para todo (gestionar dinero, datos personales, trabajo...), seguir usando contraseñas débiles es ponérselo fácil a los hackers.

Así es como NO deben ser las contraseñas de tus cuentas

Según alerta las autoridades y confirman expertos en seguridad, más del 80% de las filtraciones de datos tienen un origen común: claves muy simples. Combinaciones como '12345678', 'password' o 'qwerty' siguen encabezando el ranking de claves más usadas, tanto en cuentas personales como corporativas.

Y el problema es que hoy ya no hace falta "adivinar una contraseña": los ataques son automáticos y masivos y se pueden dirigir contra cualquiera.

Con el software actual, un ciberdelincuente puede probar miles de combinaciones por minuto. De hecho, una contraseña de seis caracteres solo con letras minúsculas puede descifrarse en menos de 10 minutos. En cambio, una clave larga, con mayúsculas, números y símbolos, puede necesitar siglos en romperse. Una diferencia abismal.

Desde el INCIBE insisten en que el riesgo no se limita a una sola cuenta. Muchas están interconectadas: si cae el correo electrónico, pueden caer redes sociales, banca online o servicios profesionales.

Además, un acceso no autorizado puede acabar causando una suplantación de identidad, fraudes económicos o daños reputacionales difíciles de revertir.

La recomendación es clara: contraseñas únicas para cada servicio, largas, sin datos personales y renovadas periódicamente. Usar reglas mnemotécnicas o gestores de contraseñas ya no es opcional, sino una necesidad. Porque, como resumen desde la Guardia Civil, usar una clave débil hoy es como dejar la puerta de casa abierta… y con las luces encendidas.