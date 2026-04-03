La UGT se pone seria: hasta 770.000 pensionistas no han cobrado todavía la devolución del IRPF

Fue en 2023 que el Tribunal Supremo dictó una sentencia por la cual se aclaró que unos 770.000 pensionistas habían tributado indebidamente por el 100% de su pensión. Sin embargo, en casi 3 años desde la sentencia todavía son muchos los pensionistas que deben ver devuelto ese dinero.

Miles de euros por pensionista siguen sin ser devueltos

Ha sido la UGT la que ha denunciado el estado actual de las devoluciones, que se realizan a un ritmo considerablemente lento. El motivo de las devoluciones, asimismo, se debe a que los pensionistas cotizaron en base a una serie de mutualidades antiguas, por lo que acabaron pagando más de lo que debían.

Hacienda lleva así desde 2024 realizando los pagos pertinentes, pues los pensionistas afectados deberían haber sido ofrecidos una reducción en su debido momento. Pero la UGT cree que es momento de que el ministerio le ponga una marcha más al proceso.

De este modo, la organización critica la actuación de Hacienda de distintas formas: denunciando los obvios retrasos, tildando la gestión del proceso como una ineficiente y declarando que nunca se ha trabajado en pos de ofrecer una solución adecuada para los afectados, más allá del lento proceso de devolución.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda / sport

A día de hoy, el proceso de reclamación es muy tedioso, que es en parte donde radican las críticas de la UGT; los afectados deben reclamar el IRPF año a año, siguiendo a su vez un proceso administrativo que puede alargarse hasta 2028 antes de verse adecuadamente completado.

Hay que pensar que estamos hablando de cantidades muy elevadas de dinero. Por pensionista, se estima que cada pago ronda entre los 3.000 y 4.000 euros, por los que si los afectados son unos 770.000, estamos hablando de más de 2.000 millones de euros pendientes de devolución.

En general, la UGT se posiciona en contra de la actuación de Hacienda dado que pese a las altas cantidades debidas a los pensionistas, todo proceso es lento y con demasiadas capas burocráticas. Al fin y al cabo, hablamos de un dinero que se le fue retirado a los pensionistas por una mala gestión.

El proceso de devolución seguirá desplegándose durante la totalidad del presente 2026, y veremos si para finales de año ha sido posible que todos los pensionistas hayan completado el proceso. Porque el problema ya no es si Hacienda devolverá el dinero, sino cuánto tiempo más tendrán que esperar los pensionistas para recuperarlo.