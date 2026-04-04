UGT alerta: 770.000 pensionistas siguen sin recibir la devolución del IRPF de mutualidades

A finales de 2025, Hacienda anunció la devolución del IRPF a los pensionistas mutualistas. En la actualidad, todavía hay mutualistas que no han recibido el pago devuelto. Por este motivo, los afectados han comenzado a reclamar los intereses pertinentes.

En enero de este año, el Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, aseguró que "se están tramitando para abonarlas lo antes posible". Ahora, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha solicitado una reunión urgente con la Secretaría de Estado de Hacienda.

Desde el sindicato, reclaman celeridad en la devolución a los pensionistas sobre mutualidades laborales. En comunicado, UGT señala que la situación "no se ha resuelto completamente" y que quedan "muchas solicitudes sin atender".

Según el escrito publicado este miércoles, 1 de abril, el número de solicitudes de devolución presentadas asciende a 2.407.772, a finales de marzo de 2026. De las mismas, se han tramitado expedientes de 2.317.055 contribuyentes. No obstante, el número de personas que ha recibido algún pago es de 1.544.730.

Arcadi España, posa para la foto antes de entrar al Consejo de Ministros. / Eduardo Parra / Europa Press

En este contexto, el sindicato ha solicitado una reunión urgente con el organismo para "abordar las razones de los retrasos e incumplimientos en la tramitación de las solicitudes y establecer un calendario claro y vinculante que permita resolver cuanto antes los expedientes pendientes".

Los datos del Informe de Recaudación Tributaria de 2025, publicado este martes, indican que la Agencia Tributaria ha devuelto más de 4.150 millones de euros a los antiguos mutualistas.

Por último, UGT denuncia que "las personas que están esperando ver reconocido su derecho no deben esperar más. Muchas de ellas se encuentran en situación de especial vulnerabilidad y el Estado tiene una deuda con ellas".

En términos generales, Hacienda estima que el total de las devoluciones asciende hasta casi los 6.000 millones de euros. Según el sindicato, más de 770.000 pensionistas aún no han recibido la devolución del IRPF.