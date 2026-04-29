UGC Slalom, el primer marketplace de UGC en España, presenta su nueva fase de expansión

El contenido generado por usuarios (UGC) ha dejado de ser una tendencia espontánea para convertirse en una infraestructura estratégica clave en la comunicación de marca. En este contexto, la plataforma UGC Slalom , fundada por las emprendedoras Pia Mill y Berta Quirante , presenta en Barcelona un modelo pionero que está transformando el sector: el primer marketplace en España que conecta directamente marcas con creadores de contenido de forma profesional, estructurada y escalable.

La presentación tuvo lugar ayer por la tarde en el rooftop del Hotel Sir Victor, en el marco de un encuentro organizado por Youth Economic Circle ( YEC ), una de las asociaciones de talento joven más influyentes del ecosistema empresarial.

El acto contó con figuras relevantes de la asociación, como Ignacio Molins, presidente de YEC, así como empresarios y representantes destacados de la sociedad civil catalana. También asistieron influencers conocidas como Carla Cuartero y Mónica Molina (@notodoeszara).

De contenido espontáneo a industria

El auge del UGC responde a una transformación profunda en la manera en que las marcas comunican. En España, este mercado ya generó 781 millones de euros en 2024 y se prevé que alcance los 2.000 millones en 2030. Este crecimiento evidencia una demanda clara: contenidos más auténticos, cercanos y orientados a resultados.

“Vimos que las marcas cada vez demandaban más contenido auténtico, pero la capacidad de producción interna tenía un límite. Nos dimos cuenta de que la solución no era ampliar el equipo de servicios, sino crear una herramienta tecnológica que conectara directamente a las marcas con creadores válidos”, explica Berta Quirante, cofundadora de la empresa.

UGC Slalom nace precisamente para dar respuesta a esta necesidad. La plataforma permite gestionar todo el proceso, desde el briefing hasta el pago, dentro de un mismo entorno digital, eliminando fricciones y profesionalizando un sector históricamente desestructurado.

“Las marcas ya no buscan influencers, buscan contenido real que impacte. El UGC no es una tendencia, es un cambio estructural en la comunicación”, explican sus fundadoras.

Un modelo tecnológico que redefine el sector

Lejos del modelo tradicional de agencia, UGC Slalom se posiciona como una infraestructura tecnológica que ordena y escala la producción de contenido. Actualmente:

Trabaja con más de 100 marcas

Cuenta con una red de casi 700 creadores validados (75 % mujeres)

Opera bajo un modelo escalable con una previsión de 7,7 millones de euros de facturación en 2029

El proyecto surge de una necesidad detectada en primera persona por sus fundadoras durante su etapa en agencia: la incapacidad de los modelos tradicionales para absorber la creciente demanda de contenido auténtico

YEC: el punto de encuentro del talento joven y la innovación

El evento se enmarca dentro de la programación de Youth Economic Circle (YEC), una organización que desde 2012 conecta a jóvenes profesionales con líderes empresariales a través de encuentros de alto valor. Con más de 550 socios y más de 3.500 eventos organizados, YEC se ha consolidado como una plataforma clave para la generación de talento y networking cualificado.

Este encuentro refuerza su posicionamiento como altavoz de proyectos innovadores con impacto real en el tejido empresarial y digital.

“Espacios como este se transforman en verdaderos puntos de conexión entre talento joven, emprendimiento y empresa. Con iniciativas como esta, nos acercamos a una comunidad cada vez más emprendedora, generando oportunidades reales de networking, aprendizaje y colaboración con impacto”, asegura el presidente de YEC, Ignacio Molins.

Un evento que combina contenido, experiencia y visibilidad

La sesión contó con la participación de las fundadoras de UGC Slalom, que abordaron la evolución del UGC como industria, su impacto en el negocio de las marcas y las oportunidades que abre para nuevos modelos de ingresos.

Además, el evento contó con la colaboración de YEC Barcelona, que participó activamente en la experiencia del encuentro, reforzando la conexión entre contenido, comunidad y cultura digital.