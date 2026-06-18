La UE toma una decisión sobre la posible discriminación en exigir dos años cotizados en los últimos 15 para acceder a la pensión de jubilación

Uno de los requisitos necesarios para cobrar la pensión contributiva de jubilación en España ha llegado a la Justicia europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tendrá que decidir si exigir haber cotizado al menos dos años dentro de los 15 anteriores a la solicitud de la jubilación perjudica de forma desproporcionada a las mujeres.

La duda ha sido planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), que considera necesario aclarar si esta condición cumple con la normativa europea sobre igualdad entre hombres y mujeres.

Todo parte del caso de una mujer nacida en 1956 que, a lo largo de su vida laboral, acumuló 7.939 días cotizados. Sin embargo, su último empleo terminó en 1991 y, aunque posteriormente percibió diferentes prestaciones por desempleo y permaneció inscrita como demandante de empleo desde 2017, no pudo acreditar los dos años de cotización exigidos dentro de los 15 años previos a solicitar la jubilación.

Por este motivo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) rechazó su solicitud cuando pidió la pensión en noviembre de 2023.

Imagen de una mujer jubiladas / Sport.es

La afectada recurrió la decisión al considerar que este requisito perjudica especialmente a las mujeres, ya que son ellas quienes, en mayor medida, interrumpen su carrera profesional para asumir responsabilidades relacionadas con el cuidado de familiares.

Para sostener esta postura, presentó estadísticas que muestran que la tasa de empleo entre los 50 y los 65 años es inferior entre las mujeres y que el abandono laboral por motivos de cuidado es considerablemente mayor en este colectivo.

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha puesto el foco en un hecho relevante: el INSS rechazó en dos ocasiones facilitar datos oficiales sobre cuántas pensiones se han denegado por este motivo en los últimos cinco años, diferenciando entre hombres y mujeres, pese a que el juzgado lo había solicitado expresamente.

Ahora, el procedimiento queda suspendido hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita su decisión. Si concluye que existe una discriminación indirecta, España podría verse obligada a modificar este requisito y cambiar una de las condiciones necesarias para acceder a la pensión contributiva de jubilación.