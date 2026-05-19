La UE prepara nuevos cambios en la ITV y algunos conductores podrían tener problemas

La ITV lleva años siendo uno de los trámites obligatorios más habituales para los conductores y también uno de los que más pereza da. Aun así, estas inspecciones siguen siendo fundamentales para comprobar que los vehículos circulan en condiciones seguras.

El problema es que los coches han cambiado muchísimo en los últimos años y las revisiones actuales empiezan a quedarse atrás. Cada vez hay más eléctricos e híbridos en las carreteras y, además, muchos vehículos incorporan sistemas electrónicos y ayudas a la conducción que hace no tanto tiempo ni siquiera existían.

Por eso, la Comisión Europea quiere actualizar las normas de la ITV y adaptarlas a esta nueva realidad. La propuesta opta por introducir controles más específicos para los vehículos electrificados, prestando especial atención a elementos como las baterías y otros sistemas propios de este tipo de motorizaciones.

Las ayudas a la conducción también tendrán un papel mucho más importante en las futuras inspecciones. Sistemas como la frenada automática de emergencia, el mantenimiento de carril, las cámaras o los sensores pasarán a revisarse con más detalle para comprobar que funcionan correctamente y siguen ofreciendo las garantías de seguridad necesarias.

Otro de los cambios tendrá que ver con las emisiones contaminantes. Bruselas quiere endurecer los controles para detectar coches manipulados o vehículos que superen los límites permitidos y, al mismo tiempo, frenar el fraude en el kilometraje mediante un mayor intercambio de información entre los países de la Unión Europea.

La ITV cambiará en Europa: baterías, sistemas ADAS y nuevas emisiones pasarán a revisarse / s

La reforma también incluye una medida que puede generar bastante debate entre los conductores. Los vehículos que tengan una llamada a revisión pendiente podrían no superar la ITV hasta que el problema quede solucionado, algo que podría complicar la situación de quienes sufran retrasos en talleres o falta de piezas para completar la reparación.

Además, la Comisión Europea estudia permitir que la ITV pueda pasarse en otros países de la UE para facilitar la situación de quienes pasan largas temporadas fuera de su país. Sin embargo, esta posibilidad también genera dudas, sobre todo por las diferencias que existen actualmente entre las inspecciones de unos Estados y otros.

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De momento, la propuesta todavía debe seguir avanzando antes de convertirse en una norma definitiva, aunque todo apunta a que la ITV de los próximos años será mucho más tecnológica y exigente que la actual.