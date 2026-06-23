ECONOMÍA
La UE se pone seria y ya estudia qué pasará con este importante complemento para la pensión de algunos jubilados
El complemento por hijo vuelve a ponerse en entredicho en España para ciertos perfiles
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya estudia qué hacer exactamente con los complementos por hijo que podrían recibir pensionistas jubilados de manera anticipada a raíz de un caso que podría sentar un nuevo precedente.
Todo esto surge a partir de una mujer que pidió el antiguo complemento de maternidad por sus dos hijos en el momento en el que se jubiló después de haber estado más de 44 años trabajando.
En principio, la mujer cumplía con los dos requisitos esenciales para poder jubilarse de forma anticipada, pero lo cierto es que la Seguridad Social denegó el complemento que solicitó por un motivo concreto.
Básicamente, en España no está permitido que se concedan este tipo de complementos a los funcionarios que optaran por jubilarse de manera anticipada. Algo que se considera discriminatorio desde ciertas esferas de la Unión Europea.
Tanto es así que el Tribunal de Justicia de esta última está tomando cartas en el asunto con el objetivo de decidir qué hacer exactamente con este tipo de casos, dado que el complemento se creó originalmente como aliciente para tener hijos y regular la curva demográfica de España.
En este sentido, algunos sectores de la justicia estiman que, debido a ello, este complemento debería ser algo completamente independiente a la naturaleza de la jubilación del solicitante en cuestión.
Y es que no hay que olvidar que la mujer percibiría una pensión que sería un 5% más alta en caso de que se le otorgase este complemento, lo cual no es una cifra a desestimar en ningún caso.
Por tanto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se encuentra estudiando la situación y se espera que emita una sentencia clara de aquí a unas semanas, sea cual sea la conclusión a la que acabe llegando.
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