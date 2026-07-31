La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores catalanes podrán decir adiós a una costumbre de toda la vida

El teléfono móvil se ha convertido en una herramienta imprescindible para millones de personas que lo utilizan a diario para realizar todo tipo de gestiones. Ahora, la Unión Europea quiere ir un paso más allá con la creación de una cartera digital que permitirá llevar el DNI, el permiso de conducir y otros documentos oficiales en un mismo lugar.

El objetivo de esta iniciativa es que ciudadanos, residentes y empresas puedan identificarse, compartir información y acceder a distintos servicios de una forma mucho más sencilla. Está previsto que este sistema comience a implantarse a partir de 2027 y que pueda utilizarse en todos los Estados miembros.

La denominada 'European Digital Wallet', conocida en español como cartera europea de identidad digital, permitirá almacenar documentos relacionados con distintos ámbitos de la vida cotidiana. Entre ellos se encuentran el DNI, el permiso de conducir, la tarjeta sanitaria, la documentación de la Seguridad Social, los títulos académicos y determinada información bancaria.

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Uno de los aspectos más importantes de esta herramienta es que permitirá reunir toda esta documentación en una única aplicación. De este modo, los ciudadanos podrán acreditar su identidad, compartir información y realizar distintos trámites directamente desde el teléfono móvil, sin necesidad de recurrir a varios sistemas diferentes.

Según explica la Unión Europea, el propósito de esta medida es ofrecer un sistema de identificación digital seguro, fiable y respetuoso con la privacidad de los usuarios. Además, cada persona podrá decidir qué información comparte y también tendrá la posibilidad de firmar documentos con validez legal.

Benidorm, una de las ciudades elegidas para las pruebas

Para comprobar el funcionamiento de esta tecnología, la Comisión Europea ha puesto en marcha distintos proyectos piloto en varios países. Uno de ellos se está desarrollando en Benidorm, donde se están realizando pruebas relacionadas con el sector turístico, como el registro en hoteles, la contratación de actividades y el acceso a distintos servicios.

La UE permitirá llevar el DNI y el carnet de conducir en el móvil a partir de 2027 / l

La intención es que esta herramienta facilite muchas de las gestiones que se realizan a diario y permita a los ciudadanos identificarse o compartir documentación desde cualquier punto de la Unión Europea.

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En España, este proceso de digitalización ya ha comenzado a dar sus primeros pasos con aplicaciones como MiDNI y MiDGT. Sin embargo, la principal diferencia es que la futura cartera digital europea pretende reunir todos estos servicios en una única plataforma, de manera que puedan utilizarse desde el mismo lugar y en cualquier país de la Unión Europea.