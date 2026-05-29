TRÁFICO
La UE cambia las normas: así será el sistema que impedirá arrancar tu coche si has bebido alcohol
Esta medida tecnológica ya se usa en otros países y busca reducir la siniestralidad vial
El alcohol al volante sigue siendo uno de los principales problemas de seguridad vial. En España está presente en 3 de cada 10 accidentes mortales, lo que ha llevado a las autoridades a seguir buscando nuevas formas de reducir los siniestros que provoca en las carreteras.
Ahora la Unión Europea ha fijado una nueva obligación que empezará a aplicarse a partir del 7 de julio de 2026. Desde esta fecha, todos los coches nuevos que se matriculen deberán contar con una preinstalación que permita incorporar en el futuro el alcolock, un sistema de alcoholímetro antiarranque.
Esta medida no afectará de forma directa a todos los conductores, ya que no será necesario soplar cada vez que se arranque un vehículo, sino que los coches deberán estar preparados técnicamente para poder instalar este sistema únicamente en casos concretos, normalmente cuando así lo determine un juez o dentro de programas de control para conductores reincidentes.
El funcionamiento del alcolock es sencillo, ya que se trata de un dispositivo conectado al sistema de arranque del vehículo que obliga al conductor a soplar en una boquilla antes de iniciar la marcha. Si detecta una tasa de alcohol superior a la permitida, el coche bloquea el encendido e impide que pueda ponerse en movimiento.
En determinados casos, como cuando el vehículo ha permanecido detenido durante mucho tiempo, puede ser necesario repetir la prueba antes de volver a circular.
Se trata de una tecnología que ya se utiliza en otros países europeos en situaciones de control de conductores sancionados o reincidentes por alcoholemia.
En España, la Dirección General de Tráfico (DGT) lleva años defendiendo la necesidad de reducir la siniestralidad relacionada con el alcohol, y ahora se ha reforzado el interés por soluciones tecnológicas como esta.
Esta nueva medida se suma a otros sistemas de seguridad ya obligatorios en los vehículos nuevos, como la frenada automática de emergencia, el asistente de mantenimiento de carril o los detectores de fatiga, dentro de la estrategia europea para reducir los accidentes de tráfico mediante el uso de la tecnología.
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