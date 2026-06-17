LEYES
La UE cambia las normas: bares y restaurantes tendrán que retirar las monodosis de azúcar o salsas a partir de esta fecha
La Unión Europea prohíbe los envases de un solo uso para condimentos y salsas en establecimientos de hostelería a partir de agosto de 2026
Los bares y restaurantes de la Unión Europea deberán retirar los envases monodosis de plástico para condimentos, salsas y mermeladas, sustituyéndolos por alternativas como dispensadores a granel o sobres de papel.
Una medida que busca reducir los residuos plásticos, aunque permitirá excepciones en la comida para llevar y en centros sanitarios por motivos de higiene.
Entrará en vigor a partir del 12 de agosto de 2026, después de que la UE haya puesto especial atención en productos muy habituales en bares, cafeterías y restaurantes, como las monodosis de azúcar, sal, kétchup, mayonesa o leche para el café, entre otros artículos de consumo diario en la hostelería.
La intención de las autoridades europeas es impulsar alternativas más sostenibles, como dispensadores rellenables, envases reutilizables u otros sistemas que permitan mantener la higiene y la seguridad alimentaria sin generar un impacto ambiental elevado.
Esta normativa no se limita únicamente a bares y restaurantes, ya que también afecta al sector hotelero. En muchos hoteles es habitual ofrecer productos en monodosis como champú, gel o lociones corporales, los cuales también irán desapareciendo progresivamente para dar paso a formatos más sostenibles.
Limitaciones a la medida
A pesar del cambio que supone esta medida, existen ciertas excepciones. Las monodosis podrán seguir utilizándose en situaciones específicas relacionadas con la seguridad alimentaria, como en servicios de comida para llevar, donde los alimentos están preparados para consumo inmediato y no resulta práctico sustituir estos formatos.
Con la entrada en vigor de esta regulación, numerosos establecimientos de hostelería en distintas regiones de España ya están comenzando a buscar alternativas a estos productos de un solo uso, que durante años han sido habituales en desayunos, comidas y cenas fuera del hogar.
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