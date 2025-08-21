Tyga, estrella del rap, se muda a Barcelona y decora su ático con el Barça como protagonista

El Barça sigue sumando seguidores de lujo en todos los rincones del planeta. El último en declararse abiertamente fan blaugrana es nada menos que Tyga, uno de los raperos más influyentes de la escena hip-hop internacional, que ha sorprendido al revelar que su segunda residencia está en Barcelona... y decorada con detalles del club culé.

El artista estadounidense, cuyo nombre real es Michael Ray Stevenson, concedió una entrevista a la revista Architectural Digest en la que mostró su espectacular ático en Pedralbes. Allí, entre piezas de arte de Kaws y figuras coleccionables, llamó la atención un detalle muy especial: una pelota con los colores y el escudo del Barça preside la decoración de la casa.

Para Tyga, la decisión de establecerse en Barcelona tiene mucho que ver con su hijo King Cairo, de 12 años, que juega al fútbol y es un gran aficionado del equipo 'blaugrana'. El rapero quiso cumplirle el sueño de vivir cerca del club que tanto le entusiasma.

"Su equipo favorito"

“Soy un gran fan del fútbol, desde luego, y un gran fan del Barcelona. Sobre todo mi hijo. Juega al fútbol y es un gran fan de su equipo favorito. Salir aquí y tener el estadio a la vista no tiene precio. Eso es lo que realmente me atrajo de este lugar en concreto”, confesó Tyga en el reportaje.

El músico, nacido en Compton (California) en 1989, dejó claro que su vínculo con la Ciudad Condal va más allá de una simple segunda residencia: “Tengo claro que España y Barcelona, en el futuro, servirán de inspiración en mi música”, aseguró el rapero, que lleva casi un año instalado en la capital catalana.

El intérprete de éxitos globales como 'Taste' o su versión del hit 'Macarena' de Los del Río (2019) ha elegido un ático moderno, luminoso y de estilo neoyorquino, concebido para convertirse en un refugio personal. Allí combina su pasión por el arte contemporáneo con su admiración por el fútbol y, en especial, por el Barça.

Con esta confesión, Tyga se suma a la larga lista de celebridades internacionales que han caído rendidas ante el Barça. Y lo hace de la manera más auténtica: mudándose a Barcelona, decorando su hogar con símbolos 'blaugrana' y asegurando que la magia del club formará parte también de su música.

Y quién sabe, quizá Tyga podría convertirse en la próxima estrella en sumarse a la colaboración entre Spotify y el Barça, una iniciativa que ha llevado a artistas como Rosalía, Travis Scott, Coldplay o incluso The Rolling Stones a lucir sus nombres en la camiseta del club durante los Clásicos.