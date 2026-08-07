TwoJeys regresa a Ibiza para celebrar su séptimo aniversario

TwoJeys, la marca de joyería barcelonesa fundada en 2019 por Joan Margarit y Biel Juste, regresó a Ibiza para celebrar su séptimo aniversario. Fiel a una tradición que se ha convertido en parte de la identidad de la marca, TwoJeys reunió una vez más a su comunidad más cercana en el emblemático Pikes Ibiza para una celebración íntima, que congregó a talentos internacionales, creativos, atletas, músicos y amigos de la marca.

Entre los invitados a la celebración de este año se encontraban Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti, Central Cee, Mochakk, Kylian Mbappé, Dani Olmo, Eric Garcia, Tobey Maguire, Mia Khalifa, Aron Piper, Lila Moss, Lena Mantler, Esther Expósito, Rita Ora, junto con muchos otros miembros de la comunidad TwoJeys.

TwoJeys celebra su séptimo aniversario en Ibiza con un repertorio de VIPs. / TwoJeys

Desde sus inicios, Ibiza ha desempeñado un papel fundamental en la configuración del universo TwoJeys. La isla ha inspirado constantemente las campañas, colecciones y la dirección creativa de la marca, convirtiéndola en el escenario perfecto para celebrar otro hito en su trayectoria. Más que una fiesta de aniversario, el evento refleja la comunidad que ha crecido en torno a la marca durante los últimos siete años.

TwoJeys celebra su séptimo aniversario en Ibiza con un repertorio de VIPs. / TwoJeys

La velada contó con una programación musical seleccionada por algunos de los colaboradores más cercanos de la marca, con Hank Korsan B2B Pascal, Chloé Caillet, JAY, Tommiboy y Cucut a cargo de los platos durante toda la noche, creando la banda sonora de una celebración que se prolongó hasta altas horas de la madrugada.

Para dar vida a la experiencia, TwoJeys se asoció con Jack Daniel's, Estrella Damm, Bar Bocata y Havaianas, cuyas activaciones personalizadas reflejaron la comunidad creativa y el estilo de vida de la marca.

TwoJeys celebra su séptimo aniversario en Ibiza con un repertorio de VIPs. / TwoJeys

Los invitados disfrutaron de cócteles exclusivos de Jack Daniel's, cervezas Estrella Damm, una experiencia gastronómica de Bar Bocata y un stand exclusivo de Havaianas, completando una noche inolvidable en Pikes Ibiza.

Qué es Two Jeys

TWOJEYS es una marca de joyería masculina creada en 2019 por Joan Margarit y Biel Juste. Inspirados por el estilo californiano durante un viaje por la Ruta 66 desde Las Vegas hasta Palm Springs, decidieron embarcarse en una nueva aventura y crear el universo TwoJeys. Una marca de joyería única y atemporal que surge como respuesta a una necesidad: transformar la industria joyera ofreciendo joyas de calidad con un diseño único.

TwoJeys celebra su séptimo aniversario en Ibiza con un repertorio de VIPs. / TwoJeys

Ambos fundadores, creativos, emprendedores y pertenecientes a la generación Z, siempre han tenido claro que "Si no encuentras lo que buscas, créalo tú mismo". Con este lema como bandera, TJ busca inspirar y crear un estilo único, aportando un valor que va más allá de una simple joya. TwoJeys no es solo una comunidad, es una familia unida por un estilo de vida libre y aventurero.