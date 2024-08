TwoJeys: "Se está normalizando que los hombres usen joyas"

TwoJeys es una marca de joyas para hombre creada en 2019 por Joan Margarit y Biel Juste. Inspirados por el estilo californiano durante un viaje por la Ruta 66 de Las Vegas a Palm Springs, decidieron embarcarse en una nueva aventura y crear el universo TwoJeys.

¿Cómo definiríais TwoJeys a alguien que no os conoce?

Una marca de joyas para hombre. Joyas únicas y atemporales que surge como solución a una necesidad: revolucionar el sector de la joyería ofreciendo joyas de calidad con un diseño único.

¿Cuándo y por qué nace TwoJeys?

Twojeys nace de una necesidad. Siempre nos había gustado llevar joyas y nunca encontrábamos ninguna marca que como hombres pudiéramos confiar a la hora de comprar joyeria. Así pues, en abril de 2019, inspirados por el estilo californiano durante un viaje por la Ruta 66 de Las Vegas a Palm Springs, decidimos embarcarnos en una nueva aventura y crear el universo TwoJeys.

¿De dónde viene el nombre TwoJeys?

Era la matrícula de un antiguo cadillac que vimos rumbo a Monument Valley, nos adelantó justo cuando caía el sol, y nos pareció tan bonito que decidimos ponerle ese nombre.

¿Cómo os han ayudado las redes sociales en la consolidación de TwoJeys?

Las redes sociales nos han ayudado a poder expresar el universo TwoJeys desde puntos de vista y ángulos totalmente diferentes. Hemos podido generar mucho ruido con muy pocos recursos que creemos que ha sido uno de los motores que nos han ayudado a crecer rápido.

¿Cómo se revoluciona el mundo de la joyería? ¿Fue difícil posicionarse como marca unisex?

Ofreciendo joyas de calidad con un diseño único. TwoJeys es una marca de joyas enfocada al hombre, aunque con la inclusión de dependiendo qué líneas también, se ha ido enfocando a otros géneros.

¿Cuál es la clave de vuestro éxito?

Creemos que el éxito se basa en aportar una solución a una necesidad y que nuestra marca fuera construida con unos valores fijos desde el primer momento. Tener muy claros nuestros objetivos y confiar en todos aquellos que hacen posible que a día de hoy hayamos conseguido estar donde estamos. Hemos sabido cómo comunicar lo que queríamos, cómo tratar con la gente con la que hemos colaborado… Intentamos ser muy próximos a todos los clientes, nuestros proveedores, nuestros trabajadores, trabajamos con gente que está enamorada del proyecto y eso es sin duda, un punto muy importante.

¿A qué jugador de fútbol os encantaría ver llevando vuestra marca?

Nos encantaría ver a alguna leyenda del mundo del fútbol llevar TwoJeys. Nuestras joyas y estilo son atemporales así que gente como David Beckham, Edgar Davids o actualmente Hector Bellerin creemos que sería icónico.

¿En qué se diferencian vuestros diseños del resto de las firmas?

Nuestros productos se diferencian en su carácter desenfadado. Desde el primer día queríamos que nuestras joyas no se vieran perfectas, sino con ese look un poco más rústico y vintage, que represente la propia personalidad de la firma, libre, effortless y siempre con un toque de error humano.

Piezas fabricadas en España y de manera artesanal, ¿cuál es exactamente el proceso de fabricación?

Nuestra producción es nacional. Cada pieza nace de un dibujo en papel y acaba siendo pulida por un taller con el que colaboramos. Para cada colección, el proceso creativo empieza con un concepto inicial. El equipo de diseño trabaja en conjunto para desarrollarlo en una primera fase de ideación, de la que salen los primeros bocetos. Entonces empieza un proceso de iteración en el que las ideas se van rediseñando, perfeccionando, y descartando hasta que la colección toma su forma definitiva. A lo largo del proceso trabajamos con modelos 3D y resinas, tanto por la agilidad como por el ahorro de material que ofrece. Nos encanta trabajar con gente cercana. Un día, dimos con un taller familiar que creyó en nuestro proyecto desde el principio, y desde entonces seguimos trabajando juntos. Aunque ahora producimos en una fábrica más grande, ellos siguen encargándose de pulir las piezas, hacer el control de calidad, y darle ese toque especial que las hace únicas.

¿Qué papel juega la sostenibilidad en vuestra marca?

Nos esforzamos por ser lo más sostenibles posible, desde reducir el consumo de plástico en nuestro packaging y almacenaje hasta minimizar la dependencia de prototipos físicos en la fase de diseño. Intentamos tener un enfoque 360º, el objetivo es reducir nuestro impacto a lo largo de todo el ciclo de vida de nuestro producto y en toda nuestra cadena de producción. Vamos poco a poco. Nuestro packaging está hecho de cartón reciclado y viene con una bolsita de algodón orgánico. Ser sostenibles es una prioridad. Lo tenemos presente en todo lo que hacemos como una cuestión de mejora continua. Es parte del ADN de Twojeys.

Algunos de los ídolos más conocidos de las generaciones de hoy en día llevan vuestras joyas, ¿cómo se accede a personas como Dua Lipa o Jaden Smith?

Dualipa, Justin Bieber, Jaden Smith, Lando Norris, Fabio Quartararo… tenemos suerte de tener a mucha gente del sector que nos inspira mucho y que apoyan cada paso que da la marca. Talentos que empezamos a trabajar con ellos con piezas únicas y que acaban siendo amigos nuestros y de la marca.

¿Qué consejo le daríais a los jóvenes que quieren emprender?

Emprender es muy bonito desde fuera, pero también tiene muchas barreras y hay que romperse la cabeza para conseguirlo. Lo más importante es escoger algo que realmente te apasione. Si no te apasiona, todo ese tiempo, recursos y motivación no valdrán la pena. Si te apasiona, todo vendrá, es un proceso y hay que confiar en ello. Es muy difícil levantarse cada mañana a emprender si no es algo que te gusta mucho.

¿Cuál ha sido el producto más vendido en lo que llevamos de 2024?

Producto más vendido ha sido el superstar necklace. Desde que hicimos el rebranding de la doble estrella todos los productos con estrellas se han vuelto pilares para la marca y los clientes quieren ESOS.

¿Creéis que habéis ayudado a romper el estereotipo de que solo las mujeres puedes llevar joyas?

Si, segurísimo. Desde nuestros inicios, hemos visto una evolución en la mentalidad de la gente respecto a la joyería masculina. Cada vez hay menos barreras de género, y los hombres usando joyas se está normalizando. En el futuro, confiamos en que las nuevas generaciones llevarán tantas joyas como las mujeres. Sentimos que más que crear una marca, estamos construyendo un mercado. Nuestra misión es convertirnos en la marca top of mind para los hombres. Similar a lo que ha ocurrido con la cosmética en los últimos años, vemos un aumento en el consumo de joyería masculina y una tendencia al alza.

Titular relacionado con TwoJeys que os encantaría leer en los próximos meses.

Twojeys se consolida como marca de referencia en joyería masculina a nivel mundial con aperturas de tienda en todas las capitales.