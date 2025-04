TVE echa la culpa a la RFEF por la 'no' actuación de Melody en la Copa del Rey

La Cartuja acogió, de nuevo, la final de la Copa del Rey y dejó momentos muy polémicos. Aparte del triunfo del FC Barcelona al Real Madrid (3-2), las redes estallaron por la 'no' actuación de Melody, la representante de España en la próxima edición de Eurovisión.

En anteriores ediciones de la Copa del Rey se habían vivido actuaciones en directo antes de la final. Algunos de los cantantes que habían actuado fueron Omar Montes, el Arrebato o Mario Vaquerizo con Alaska, entre otros.

Sin embargo, en esta final se esperaba una actuación estelar de Melody, pero finalmente no se dio. Aunque, la solución final fue realizar el show de manera virtual. Un suceso que no pasó por desapercibido en X, debido a que los usuarios de la red social no entendieron la decisión.

Un usuario expuso que "alguien explique el concepto artístico de esto que han hecho con Melody... porque la vergüenza es real". Otro comentó: "Ella dando vueltas a la copa con el vestido de una de las preparty y sin público y el videoclip entremezclado. El presupuesto explotado".

Ayer, Anne Igartiburu, presentadora de 'D Corazón', aseguró que "nos hubiera encantado verla en directo como a vosotros, pero no pudo ser, porque la Federación no lo consideró oportuno, pero todo llegará".

Por otro lado, el presidente de RTVE, José Pablo López, contestó a las críticas a través de su cuenta personal de X: "No será porque RTVE no lo haya intentado".

No cabe duda de que la principal razón de no realizar la actuación en directo fue por un tema de logística de la Federación Española de Fútbol.

Pues no será porque RTVE no lo haya intentado... — José Pablo López (@Josepablo_ls) April 26, 2025

A pesar de todas las críticas que recibió la 'no' actuación de la representante de España en la Copa del Rey, el ente público compartió los resultados de audiencia y no fueron nada malos. Durante el descanso, La1 anotó un 40,1% de share y con casi 6 millones de espectadores de media.