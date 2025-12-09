Los turrones veganos arrasan esta Navidad: estas son las marcas que triunfan en tu supermercado

La Navidad regresa cada año cargada de tradiciones, pero también de nuevas alternativas para todos aquellos que buscan opciones más saludables, sostenibles o adaptadas a formas de alimentación específicas. Y en 2025, la revolución llega en forma de turrón.

Cada vez más consumidores plant-based (y personas con alergias a huevos o lácteos) encuentran en los supermercados propuestas 100% veganas que se integran sin esfuerzo en las mesas navideñas.

Aunque los tradicionales Turrones de Jijona y Alicante suelen incluir miel y clara de huevo, varias marcas han reformulado sus recetas para hacerlas compatibles con una dieta vegetal.

Los turrones veganos más presentes en supermercados en Navidad de 2025

Por ejemplo, Castillo de Jijona tiene una línea vegana que se ha convertido en una de las más presentes en grandes superficies. Su Turrón Duro de Almendra Imperal Vegano y su Turrón Blando de Almendra a la Canela Vegano cuentan con certificación V-Label, ofreciendo una garantía clara al consumidor. Y se pueden encontrar en Carrefour, El Corte Inglés o Alcampo, entre otras tiendas.

Otra marca muy habitual en Navidades es El Abuelo, reconocida por su Turrón a la Piedra Ecológico, elaborado únicamente con almendra, azúcar, limón y canela. Sus variedades veganas suelen aparecer en tiendas ecológicas como Veritas, herbolarios y secciones bio de grandes supermercados.

El Artesano también se ha sumado a esta tendencia con líneas de Turrón Blando, Duro y a la Piedra etiquetados como 'Vegano', disponibles sin ir más lejos en Carrefour y Alcampo.,

Y sí, también tenemos turrones veganos de marca blanca, siendo el Turrón de Guirlache la opción más accesible en cadenas de supermercados como Lidl, Día, Consum, Carrefour o Alcampo: incluye almendra y caramelo, aunque algunas versiones incorporan miel o gelatina, por lo que es recomendable revisar siempre el etiquetado.