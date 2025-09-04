Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Una turista visita Sevilla y desmiente uno de sus principales mitos: "No es para tanto"

La mujer se encuentra de visita en la capital hispalense para disfrutar de sus monumentos, gastronomía y cultura

Una turista de Tenerife, sorprendida por la temperatura que esperaba tener en Sevilla / Jorge Jiménez / ECA

Sarai Bausán García

Que Sevilla es hermosa allá donde mires es una realidad extendida por toda la geografía internacional. Y que en verano es mejor alejarse de sus calles soleadas por el intenso calor que registra, también.

Es la advertencia que le hicieron a una vecina de Tenerife que acudió a la capital hispalense temiendo su intenso calor, pero que se ha visto sorprendida por el panorama que ha encontrado en realidad: "No es para tanto".

"Nos habían metido mucho miedo. La gente nos decía que no sabíamos adónde íbamos", ha señalado la mujer en declaraciones reflejadas por el periódico El Español, donde ha explicado que se esperaba una situación mucho más negativa y sofocante cuando se trasladó a la ciudad debido a los constantes comentarios tanto de sus allegados como de usuarios de las redes sociales, en los que se asegura que es imposible transitar la ciudad en los meses de verano.

Sin embargo, Tenerife registra en la actualidad máximas que rondan los 30 grados, unas temperaturas muy superiores a los que suelen encontrarse en el territorio, mientras que en Sevilla se han alcanzado los 40 grados.

"Allí estamos mucho peor, hay una ola de calor, pero en Sevilla se puede soportar", ha recalcado la mujer.

Los principales atractivos de Sevilla para esta turista canaria

Por ello, a pesar de las temperaturas reinantes en la ciudad, la canaria ha decidido aprovechar su viaje a Sevilla lo máximo posible y visitar los principales enclaves de la capital. "Vamos a quedarnos por el centro viendo los lugares más importantes, pero también queremos hacer otro tipo de actividades que son típicas de aquí", ha relatado.

Entre estas opciones de ocio "típicas" sevillanas que espera disfrutar durante sus días de descanso se encuentra el tradicional paseo en coche de caballos por toda la ciudad, con el que espera disfrutar de los monumentos, ambiente y cultura de Sevilla.

Pero si un aspecto espera poder conseguir en estos días de visita es un paseo por el río Guadalquivir, ya que asegura que una de sus principales inquietudes es "ver un río en persona" y, mientras lo recorren, disfrutar de las vistas de Triana y el resto de la capital.

