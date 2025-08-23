Un turista es atacado por un elefante en la India y deberá pagar una multa

Un turista en India ha sufrido un ataque por parte de un elefante salvaje después de acercarse demasiado al animal para tomarse una 'selfie' con flash. El incidente ha tenido lugar en el Parque Nacional de Bandipur, en el estado de Karnataka (India), cuando el hombre descendió de su vehículo e invadió una zona restringida cerca de un templo.

El elefante, que hasta ese momento parecía tranquilo, se alteró con el destello de la cámara y persiguió al turista. El hombre intentó huir. Pero en apenas unos segundos el elefante ya estaba sobre él.

El infractor acabó cayendo al suelo, una oportunidad perfecta que el animal aprovechó para pisotearle, atraparle y quitarle los pantalones para que no pudiera escapar. Todo ello ante la atenta mirada del resto de turistas, que documentaron el ataque.

Expertos en vida silvestre advierten que los elefantes pueden reaccionar de manera imprevisible cuando se sienten amenazados o perturbados, y que luces intensas o movimientos bruscos pueden desencadenar agresividad. Recomiendan mantener siempre la distancia y respetar las normas de las reservas naturales.

Tras lo sucedido, las autoridades locales han señalado que este tipo de conductas imprudentes no solo ponen en riesgo la vida de los visitantes, sino también el bienestar de la fauna del parque. Por ello, es fundamental seguir las restricciones establecidas en zonas protegidas.

La multa: dinero y un vídeo

Como consecuencia de su infracción, las autoridades del Departamento Forestal de India le han sancionado con una multa de 25.000 rupias (aproximadamente 246 euros) y se le ha exigido grabar un vídeo reconociendo su imprudencia y explicando las consecuencias de sus actos.

Daniel Osorio, testigo del ataque, ha señalado la importancia de proteger a los animales cumpliendo la normativa: "Este incidente es un fuerte recordatorio para seguir las reglas de las reservas de vida silvestre y dejar que las autoridades capacitadas, no las personas a pie, manejen situaciones como esta".

Con la multa y el vídeo de advertencia, las autoridades esperan que este caso sirva de lección para futuros visitantes, subrayando la importancia de respetar tanto las normas del parque como su fauna.